https://sputnik-georgia.ru/20231109/evroparlament-predlozhil-otmenit-zapret-na-lichnyy-transport-rossiyan-v-es-284111849.html

Европарламент предложил отменить запрет на личный транспорт россиян в ЕС

Европарламент предложил отменить запрет на личный транспорт россиян в ЕС

В сентябре этого года россиянам запретили въезд на территорию Европейского союза на личных автомобилях. 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии пересмотреть рекомендацию, касающуюся запрета на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, это следует из резолюции ЕП по эффективности антироссийских санкций Запада.В документе говорится, что такая интерпретация санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, "дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент".В сентябре Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции ЕС распространяются также на личный автотранспорт граждан России, имеющий российские номера. Это означает, что россияне не могут въезжать на своих автомобилях на территорию ЕС даже в туристических целях и на короткий срок.В Еврокомиссии также отметили, что не имеет значения, кто использует автомобиль – частное или коммерческое лицо, и какой срок возможного пребывания у транспортного средства в ЕС.Автомобили из Европы и США не попадают в Россию через Грузию – заявление Минфина >>Затем комиссия приняла решение внести некоторые изменения в свои рекомендации. Отмечается, что страны Евросоюза должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на территорию союза обычных личных вещей россиян.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала запрет для россиян въезжать на территорию Европейского союза на автомобилях с российскими номерами проявлением неонацизма и расизма.По ее словам, эти действия нелегитимны и основаны на национализме и неонацистской логике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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