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Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат
Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат
Решение, объявленное президентом Еврокомиссии, означает, что общество и власть едины, убежден депутат 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T16:44+0400
2023-11-09T16:44+0400
2023-11-09T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия смогла получить положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в Евросоюз, защищая суверенитет и сохраняя самоуважение, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре. По словам депутата, планы представителей "радикальной оппозиции" провалились. "Радикальной оппозицией" представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. "К сожалению, мы не можем обещать, что радикальная оппозиция образумится и будет помогать властям, хотя бы в выполнение оговорок, которые будут в случае статуса кандидата. Но, можно сказать, что Европа уже увидела, кто работал для получения этого статуса, а кто был против", – отметил Мачарашвили. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>По словам депутата, у любой страны-кандидата на вступление в ЕС есть оговорки, и, естественно, они будут и у Грузии. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, европа, молдова, гурам мачарашвили, еврокомиссия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, украина, европа, молдова, гурам мачарашвили, еврокомиссия, единое национальное движение
Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат
Решение, объявленное президентом Еврокомиссии, означает, что общество и власть едины, убежден депутат
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия смогла получить положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в Евросоюз, защищая суверенитет и сохраняя самоуважение, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре.
"Оказывается, что можно было получить положительную рекомендацию относительно статуса кандидата, не стоя на одной ноге, защищая суверенитет и сохраняя самоуважение. Решение, объявленное президентом Еврокомиссии, означает, что общество и власть едины", – заявил Мачарашвили.
По словам депутата, планы представителей "радикальной оппозиции" провалились.
"Радикальной оппозицией" представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников.
"К сожалению, мы не можем обещать, что радикальная оппозиция образумится и будет помогать властям, хотя бы в выполнение оговорок, которые будут в случае статуса кандидата. Но, можно сказать, что Европа уже увидела, кто работал для получения этого статуса, а кто был против", – отметил Мачарашвили.
По словам депутата, у любой страны-кандидата на вступление в ЕС есть оговорки, и, естественно, они будут и у Грузии.
"Зато у нас есть опыт того, как можно выполнить эти оговорки в консультации с нашими партнерами и получить статус кандидата, а также членство в будущем", – заявил Мачарашвили.
Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.