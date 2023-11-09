https://sputnik-georgia.ru/20231109/gruziya-dobilas-polozhitelnoy-rekomendatsii-ek-po-statusu-sokhranyaya-samouvazhenie--deputat-284105764.html

Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат

Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат

Решение, объявленное президентом Еврокомиссии, означает, что общество и власть едины, убежден депутат 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T16:44+0400

2023-11-09T16:44+0400

2023-11-09T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия смогла получить положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на членство в Евросоюз, защищая суверенитет и сохраняя самоуважение, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата. Решение будет принято в декабре. По словам депутата, планы представителей "радикальной оппозиции" провалились. "Радикальной оппозицией" представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. "К сожалению, мы не можем обещать, что радикальная оппозиция образумится и будет помогать властям, хотя бы в выполнение оговорок, которые будут в случае статуса кандидата. Но, можно сказать, что Европа уже увидела, кто работал для получения этого статуса, а кто был против", – отметил Мачарашвили. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>По словам депутата, у любой страны-кандидата на вступление в ЕС есть оговорки, и, естественно, они будут и у Грузии. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, европа, молдова, гурам мачарашвили, еврокомиссия, единое национальное движение