https://sputnik-georgia.ru/20231109/mezhdunarodnaya-vystavka-v-shankhae-otkryvaet-dlya-gruzii-novye-vozmozhnosti--zamministra-284100945.html

Международная выставка в Шанхае открывает для Грузии новые возможности – замминистра

Международная выставка в Шанхае открывает для Грузии новые возможности – замминистра

Ранее в рамках выставки грузинские производители подписали долгосрочные контракты на сумму до 20 миллионов долларов 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T14:01+0400

2023-11-09T14:01+0400

2023-11-09T14:01+0400

экономика

грузия

новости

геннадий арвеладзе

шанхай

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Участие в Китайской международной импортной выставке (China International Import Expo – CIIE) в Шанхае открывает для грузинских компаний новые экспортные возможности, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. В выставке принимают участие около 40 грузинских компаний, бенефициары государственного агентства "Производи в Грузии", которые представили экспортную продукцию: грузинское вино, безалкогольные напитки, сельскохозяйственную продукцию, изделия из кожи и аксессуары, детскую одежду. По его словам, у Грузии есть опыт успешного участия в выставке в предыдущие годы, когда грузинские производители подписали долгосрочные контракты на сумму до 20 миллионов долларов. Международная выставка 2023 завершится 10 ноября. В ней принимают участие деловые и правительственные делегации из 160 стран мира. Число посетителей выставки достигает 700 тысяч. Десятки грузинских компаний представлены на крупнейшей выставке в Шанхае>>Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине в мае 2017 года. Грузинские компании участвуют в выставке с 2018 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, геннадий арвеладзе, шанхай