https://sputnik-georgia.ru/20231109/narodnye-primety-na-velikomuchenitsu-paraskevu-2023-chto-nelzya-delat-284101166.html

Народные приметы на великомученицу Параскеву 2023: что нельзя делать?

Народные приметы на великомученицу Параскеву 2023: что нельзя делать?

Православная церковь 10 ноября поминает великомученицу Параскеву, пострадавшую за Христову веру в 300 году 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T14:22+0400

2023-11-09T14:22+0400

2023-11-09T14:55+0400

справки

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В народном календаре праздник называют Параскева Пятница или Бабья заступница, с ним связывают много примет и запретов. Что нельзя делать на Параскеву Пятницу: о народных приметах 10 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя на Параскеву Пятницу делать в доме уборку, особенно мыть полы, чтобы на том свете не валяться в помоях. Также нельзя мыть посуду, мыть голову и купаться. Нельзя 10 ноября чистить дымоходы и колодцы – по приметам может случиться несчастье. День памяти Параскевы Пятницы 2023: молитвы, в чем помогает святая>>На Параскеву Пятницу нельзя заниматься рукодельем – это плохая примета, привлекающая неприятности. Смеяться и веселиться на Параскеву Пятницу нельзя – есть примета, что те, кто 10 ноября веселится, проплачут весь год. По народным приметам нельзя беременным на Параскеву Пятницу давать в долг – можно с деньгами передать судьбу еще не рожденного малыша в чужие руки. Народные приметы Надвигается ненастье, если облака плывут на север с юга, а если воробьи собирают пух и перья – это верная примета, что скоро ударят морозы. Теплую погоду обещает утренний туман на Параскеву Пятницу, а если 10 ноября выпадет снег – это примета, что весна будет ранней. По народным приметам зима будет поздней, если на Параскеву Пятницу ясно и солнечно, а если 10 ноября прогремел гром – значит, снега в зимний сезон будет мало. Зима предстоит теплая, если шишек на ели и сосне много, а если Луна в круге – это примета, что лето будет сухим. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки