https://sputnik-georgia.ru/20231109/natsbank-prodolzhit-smyagchat-monetarnuyu-politiku--io-glavy-natsbanka-284114463.html
Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка
Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка
На момент принятия решения по сохранению уровня ставки рефинансирования появился новый риск в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, заявила Турнава 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T23:42+0400
2023-11-09T23:42+0400
2023-11-09T23:46+0400
экономика
новости
грузия
натия турнава
национальный банк грузии
инфляция
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжит осторожное смягчение монетарной политики, заявила исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава. До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5, 10,25 и 10%. Нацбанк Грузии в октябре, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%. По ее словам, несмотря на паузу, смягчение монетарной политики продолжится. "В целом мы продолжим выход из жесткой монетарной политики и постепенно будем снижать ставку. Что самое главное и наша главная забота – низкая инфляция и стабильность потребительских цен. Как вы видите, уровень инфляции в последнее время ниже целевого уровня в 3%, соответственно, это дает возможность продолжить либерализацию монетарной политики", – сказала Турнава. Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии >>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования
Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка
23:42 09.11.2023 (обновлено: 23:46 09.11.2023)
На момент принятия решения по сохранению уровня ставки рефинансирования появился новый риск в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, заявила Турнава
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжит осторожное смягчение монетарной политики, заявила исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава.
До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5, 10,25 и 10%. Нацбанк Грузии в октябре, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%.
"На момент принятия решения появился новый риск в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, что вызывало определенные вопросы, в том числе по поводу цен на мировом рынке на продовольствие, а также увеличивало уровень неопределенности. Из-за этого мы взяли осторожную паузу", – сказала Турнава.
По ее словам, несмотря на паузу, смягчение монетарной политики продолжится.
"В целом мы продолжим выход из жесткой монетарной политики и постепенно будем снижать ставку. Что самое главное и наша главная забота – низкая инфляция и стабильность потребительских цен. Как вы видите, уровень инфляции в последнее время ниже целевого уровня в 3%, соответственно, это дает возможность продолжить либерализацию монетарной политики", – сказала Турнава.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года.