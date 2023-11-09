https://sputnik-georgia.ru/20231109/natsbank-prodolzhit-smyagchat-monetarnuyu-politiku--io-glavy-natsbanka-284114463.html

Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка

Нацбанк продолжит смягчать монетарную политику – и. о. главы Нацбанка

На момент принятия решения по сохранению уровня ставки рефинансирования появился новый риск в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, заявила Турнава 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T23:42+0400

2023-11-09T23:42+0400

2023-11-09T23:46+0400

экономика

новости

грузия

натия турнава

национальный банк грузии

инфляция

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии продолжит осторожное смягчение монетарной политики, заявила исполняющая обязанности президента регулятора Натия Турнава. До мая 2023 года ставка рефинансирования держалась на уровне 11% и после поэтапно снижалась до 10,5, 10,25 и 10%. Нацбанк Грузии в октябре, исходя из существующих инфляционных рисков, вызванных геополитической неопределенностью на Ближнем Востоке, принял решение оставить ставку на уровне 10%. По ее словам, несмотря на паузу, смягчение монетарной политики продолжится. "В целом мы продолжим выход из жесткой монетарной политики и постепенно будем снижать ставку. Что самое главное и наша главная забота – низкая инфляция и стабильность потребительских цен. Как вы видите, уровень инфляции в последнее время ниже целевого уровня в 3%, соответственно, это дает возможность продолжить либерализацию монетарной политики", – сказала Турнава. Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии >>Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. По прогнозу Нацбанка Грузии, по итогам года уровень инфляции в среднем увеличится до 1%, а в следующем году, отчасти с учетом базового эффекта, превысит целевой уровень и стабилизируется на уровне 3% лишь ко второй половине 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, натия турнава, национальный банк грузии, инфляция, ставка рефинансирования