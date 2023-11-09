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Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан
Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан
Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности 09.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-09T21:42+0400
2023-11-09T21:42+0400
2023-11-09T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В связи с участившимися случаями мошенничества в социальных сетях Служба доходов Грузии предупреждает граждан о уведомлениях о ложной налоговой задолженности. Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности. Служба доходов призывает граждан проявлять осторожность. Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии >>"В случае получения такого подозрительного сообщения, немедленно обращаться в информационный колл-центр Службы доходов по телефону 2 299-299", – говорится в сообщении. Письменное решение/уведомление налогового органа налогоплательщикам направляется в электронном виде только "Почтой Грузии" или на ее авторизованную страницу с полным соблюдением процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан
21:42 09.11.2023 (обновлено: 22:03 09.11.2023)
Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В связи с участившимися случаями мошенничества в социальных сетях Служба доходов Грузии предупреждает граждан о уведомлениях о ложной налоговой задолженности.
"С целью обмана грузинских налогоплательщиков от имени Службы доходов распространяются ложные уведомления о налоговой задолженности", – говорится в сообщении.
Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности.
Служба доходов призывает граждан проявлять осторожность.
"В случае получения такого подозрительного сообщения, немедленно обращаться в информационный колл-центр Службы доходов по телефону 2 299-299", – говорится в сообщении.
Письменное решение/уведомление налогового органа налогоплательщикам направляется в электронном виде только "Почтой Грузии" или на ее авторизованную страницу с полным соблюдением процедур.