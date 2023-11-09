https://sputnik-georgia.ru/20231109/ostorozhno-moshenniki---sluzhba-dokhodov-gruzii-predosteregaet-grazhdan-284112016.html

Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан

Осторожно мошенники – Служба доходов Грузии предостерегает граждан

Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T21:42+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. В связи с участившимися случаями мошенничества в социальных сетях Служба доходов Грузии предупреждает граждан о уведомлениях о ложной налоговой задолженности. Фальшивые документы рассылаются гражданам преимущественно в их социальных сетях и касаются попытки уклониться от различных видов мер налоговой безопасности. Служба доходов призывает граждан проявлять осторожность. Обман вместо путешествий: мошенник "развел" десятки граждан Грузии >>"В случае получения такого подозрительного сообщения, немедленно обращаться в информационный колл-центр Службы доходов по телефону 2 299-299", – говорится в сообщении. Письменное решение/уведомление налогового органа налогоплательщикам направляется в электронном виде только "Почтой Грузии" или на ее авторизованную страницу с полным соблюдением процедур.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии