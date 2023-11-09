https://sputnik-georgia.ru/20231109/prezident-gruzii-prodolzhaet-vizity-s-narusheniem-konstitutsii--deputat-284102903.html

Президент Грузии продолжает визиты с нарушением Конституции – депутат

Президент Грузии продолжает визиты с нарушением Конституции – депутат

Зурабишвили действует против интересов страны, убеждена депутат 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T14:44+0400

2023-11-09T14:44+0400

2023-11-09T14:51+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили во Францию демонстрирует, что она продолжает нарушать Конституцию и не намерена защищать верховенство закона, заявила депутат от общественного движения "Сила народа" Эка Сепашвили. Зурабишвили накануне заявила, что 9 ноября отправится в столицу Франции для участия в Парижском форуме мира. По словам президента, она намерена делать то, что делала до сих пор – "продолжать лоббировать кандидатуру Грузии". В администрации правительства заявили, что в связи с визитом Зурабишвили не обращалась к правительству. По ее словам, в Грузии очень мало людей, которые верят в это. Политик считает, что президент продолжает свои деструктивные действия, которые только способствуют принижению института президента и усилению неуважения со стороны общества. "Президент должен быть человеком, который прежде всего должен способствовать деполяризации, который уважает Конституцию и верховенство закона. Все это президент делает наоборот", – заявила Сепашвили. "Все ее моральные границы стерты" – Кобахидзе о президенте Грузии>>По словам депутата, из-за действий Зурабишвили конструктивное сотрудничество с ней трудно представить. "Мы объявили импичмент президенту, большинство объявило ей импичмент. То есть у нее больше нет доверия с нашей стороны... За прошедший год мы убедились в ее деструктивных действиях и в том, как она занимается вредительством против своего народа и своей страны", – отметила она. Сепашвили отметила, в каком случае правящая партия может сотрудничать с Зурабишвили.Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали не одобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов - депутатов от правящей партии - о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, франция, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия