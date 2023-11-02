https://sputnik-georgia.ru/20231102/vse-ee-moralnye-granitsy-sterty--kobakhidze-o-prezidente-gruzii-283919744.html

"Все ее моральные границы стерты" – Кобахидзе о президенте Грузии

"Все ее моральные границы стерты" – Кобахидзе о президенте Грузии

По словам Кобахидзе, президент находится в прямом альянсе с этой политической силой 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T15:55+0400

2023-11-02T15:55+0400

2023-11-02T15:55+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воздерживается от помилования осужденного экс-президента Михаила Саакашвили ввиду определенных обстоятельств, а не из-за моральных соображений, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Экс-гендиректор и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия, которого Зурабишвили помиловала в июне 2023 года, теперь просит президента принять решение в связи с Саакашвили. По словам Гварамия, Зурабишвили должна "разорвать этот круг, признать свою ошибку, перешагнуть через "нет и никогда" и освободить Саакашвили". Лидер "Грузинской мечты" напомнил, что Зурабишвили стала президентом под лозунгом "Покончить с созданной Саакашвили крупнейшей оппозиционной партией Грузии "Единое национальное движением". А сейчас, по словам Кобахидзе, президент находится в прямом альянсе с этой политической силой. "Говорить о морали излишне. Поэтому от нее можно было бы ожидать всего", – заявил Кобахидзе. Мать Саакашвили не исключает, что президент его помилует>>Мать осужденного экс-президента Гиули Аласания ранее не исключила, что президент Зурабишвили может принять решение о его помиловании. Между тем депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что президент физически не может помиловать осужденного экс-президента, так как суд находится в процессе рассмотрения нескольких уголовных дел. Сама Зурабишвили ранее заявляла, что помилование Саакашвили не является выходом из ситуации, так как грузинский народ этого не желает. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Когда Саакашвили вернут в тюрьму – ответ главы Минюста >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение