https://sputnik-georgia.ru/20231109/vlasti-gotovy-rabotat-s-oppozitsiey--premer-gruzii-284087872.html

Власти готовы работать с оппозицией – премьер Грузии

Власти готовы работать с оппозицией – премьер Грузии

Сотрудничество с оппозицией – одно из условий для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Власти готовы работать с оппозицией в процессе стремления Грузии стать членом Евросоюза, но процесс должен быть двухсторонним, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых дальнейшее решение проблемы политической поляризации, в том числе путем работы с оппозиционными партиями в парламенте, особенно по законодательству, касающемуся евроинтеграции Грузии. По мнению Еврокомисии, политическая деполяризация и более позитивное взаимодействие правящей партии с оппозиционными партиями и гражданским обществом необходимы для достижения консенсуса по вопросам, представляющим национальный интерес. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>Построение сильного межпартийного политического консенсуса будет способствовать решению проблемы поляризации и ускорению европейского пути Грузии, считает ЕК.Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз, еврокомиссия