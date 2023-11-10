https://sputnik-georgia.ru/20231110/glava-gruzinskoy-tserkvi-prokommentiroval-reshenie-evrokomissii-284124302.html

Глава Грузинской церкви прокомментировал решение Еврокомиссии

Глава Грузинской церкви прокомментировал решение Еврокомиссии

Илия II выразил надежду, что Грузия внесет вклад в развитие большой европейской семьи 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Решение Еврокомиссии является результатом, достигнутым усилиями грузинского народа и властей, заявил Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II о решении Еврокомиссии и поздравил всех с этим успехом. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в Евросоюз. ЕК рекомендует Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что страна должна будет предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение политики, деполяризация и другие. Илия II выразил надежду, что Грузия внесет достойный вклад в развитие большой европейской семьи. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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