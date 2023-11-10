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Грузия заинтересована в мире и стабильности – премьер-министр
Грузия заинтересована в мире и стабильности – премьер-министр
Стабильность дала возможность Грузии осуществить множество реформ, получить безвизовый режим с ЕС и европейскую перспективу, заявил премьер 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T21:49+0400
2023-11-10T21:49+0400
2023-11-10T21:49+0400
политика
грузия
новости
абхазия
цхинвальский регион
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в мире и стабильности в стране с учетом своих национальных интересов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Парижском форуме мира. Шестой Парижский форум мира проходит 10-11 ноября. Участие в Форуме глава правительства Грузии принимает вместе с мировыми лидерами с которыми проведет встречи высокого уровня. По его словам, стабильность дала возможность Грузии осуществить множество реформ, получить безвизовый режим с ЕС и европейскую перспективу. При этом он отметил, что власти Грузии избрали политику стратегического терпения. "Есть такие вопросы, которые нельзя решить незамедлительно. Необходимо терпение и долгосрочная стратегия, план действий и за ним надо следовать, быть последовательным в его достижении", - сказал Гарибашвили, подчеркнув, что для Грузии главным остается восстановление территориальной целостности. Он также отметил, что стабильность принесла Грузии и экономическое благополучие, что отразилось на росте ВВП. "Мы создаем хорошую политику, а хорошее управление обеспечивает быстрый экономический рост, что увеличивает возможность трудоустройства нашим гражданам, стабильность и прогнозируемость для бизнеса и прямых инвестиций", - сказал Гарибашвили. Страны ЕС поддерживают получение Грузией статуса кандидата – премьер-министр >>К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В правящей партии Грузии заявили, что, до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытия второго фронта - "это исключено".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, ираклий гарибашвили
политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, ираклий гарибашвили
Грузия заинтересована в мире и стабильности – премьер-министр
Стабильность дала возможность Грузии осуществить множество реформ, получить безвизовый режим с ЕС и европейскую перспективу, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в мире и стабильности в стране с учетом своих национальных интересов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Парижском форуме мира.
Шестой Парижский форум мира проходит 10-11 ноября. Участие в Форуме глава правительства Грузии принимает вместе с мировыми лидерами с которыми проведет встречи высокого уровня.
"За 10 лет мы не сделали ничего во вред нашему суверенитету, территориальной целостности и национальным интересам. Мы делаем все для нашего народа. Делаем все как будет лучше для наших граждан и будущего", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, стабильность дала возможность Грузии осуществить множество реформ, получить безвизовый режим с ЕС и европейскую перспективу.
При этом он отметил, что власти Грузии избрали политику стратегического терпения.
"Есть такие вопросы, которые нельзя решить незамедлительно. Необходимо терпение и долгосрочная стратегия, план действий и за ним надо следовать, быть последовательным в его достижении", - сказал Гарибашвили, подчеркнув, что для Грузии главным остается восстановление территориальной целостности.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии (Цхинвальский регион) и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Он также отметил, что стабильность принесла Грузии и экономическое благополучие, что отразилось на росте ВВП.
"Мы создаем хорошую политику, а хорошее управление обеспечивает быстрый экономический рост, что увеличивает возможность трудоустройства нашим гражданам, стабильность и прогнозируемость для бизнеса и прямых инвестиций", - сказал Гарибашвили.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета Нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В правящей партии Грузии заявили, что, до тех пор, пока "Грузинская мечта" находится у власти, она не допустит открытия второго фронта - "это исключено".