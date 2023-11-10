https://sputnik-georgia.ru/20231110/strany-es-podderzhivayut-poluchenie-gruziey-statusa-kandidata--premer-ministr-284141947.html

Страны ЕС поддерживают получение Грузией статуса кандидата – премьер-министр

Страны ЕС поддерживают получение Грузией статуса кандидата – премьер-министр

Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Практически нет ни одной страны Евросоюза, которая не поддерживала бы получение Грузией статуса кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС. "Мы продолжаем интенсивную работу, и министр иностранных дел побывал почти во всех странах, и у меня была коммуникация почти со всеми европейскими лидерами. Сегодня в Европе я не знаю ни одной страны, которая не поддержит нас в переходе на следующий этап – в предоставлении нам статуса кандидата, особенно после того, как Еврокомиссия дала рекомендацию", – сказал Гарибашвили. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 рекомендаций, необходимых для получения статуса кандидата в ЕС. Еврокомиссия рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. "Грузия – будущий член Евросоюза" – глава парламента>>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, европа, еврокомиссия, грузия - евросоюз