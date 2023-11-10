https://sputnik-georgia.ru/20231110/pervyy-mikrobank-mozhet-zarabotat-v-gruzii-v-blizhayshee-vremya-284117342.html

Первый микробанк может заработать в Грузии в ближайшее время

Первый микробанк может заработать в Грузии в ближайшее время

Новый финансовый институт станет переходным этапом между микрофинансовыми организациями и полноценными банками, заявила и. о. главы Нацбанка 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T09:01+0400

2023-11-10T09:01+0400

2023-11-10T09:01+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Лицензия для микробанков введена в Грузии и Национальный банк ожидает появления первого микробанка в ближайшее время, заявила исполняющая обязанности главы регулятора Натия Турнава. Поправки в закон "О Национальном банке Грузии" и исходящие нормы, предусматривающие легализацию в Грузии микробанков вступили в силу 1 июля. При этом она отметила, что введение новой лицензии привлечет новых инвесторов. "Введение новой лицензии для микробанков служит созданию дополнительного, интересного, привлекательного для инвесторов финансового института, который в определенной степени станет переходным этапом между микрофинансовыми организациями и полноценными банками", – заявила Турнава. Что такое микробанк Микробанк в грузинском законодательстве – это юридическое лицо, основанное в форме акционерного общества, лицензированное Национальным банком и осуществляющее выдачу кредитов не более 1 миллиона лари на одного человека или группу людей, привлечение депозитов, открытие и обслуживание корреспондентских счетов, выпускающий свои карты оплаты для осуществления безналичного и наличного расчета. При этом на микробанки будут распространяться все те же требования, что и для банков в Грузии, в плане безопасности и конфиденциальности операций, правил при перечислении средств, кредитовании и открытии счетов. В Грузии появятся микробанки, которые будут выдавать дешевые кредиты бизнесу >>Для получения лицензии юридическое лицо обязано письменно обратиться к Национальному банку Грузии и предоставить следующие документы: документы об основании, справка от коммерческого банка о разрешенном и размещенном капитале и его обналиченной части, также информацию о происхождении капитала, при этом первичный капитал микробанка должен составлять 10 миллионов лари. Кроме того, юридическому лицу надо будет предоставить информацию о соответствии требованиям лица, назначенного на пост директора и замдиректора банка, информацию о наблюдательском совете и комитете аудита, о прошлой коммерческой деятельности, исках, уголовных делах по финансовым преступлениям, привлечении к ответственности, связанной с финансовой деятельностью, отчет аудита о прошлой деятельности, а также справку об оплате сбора на получение лицензии в размере 100 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии