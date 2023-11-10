https://sputnik-georgia.ru/20231110/programma-nasira-sdelaet-kredity-v-gruzii-dostupnee-dlya-biznesa--glava-natsbanka-284137422.html
Программа NASIRA сделает кредиты в Грузии доступнее для бизнеса – глава Нацбанка
Программа NASIRA сделает кредиты в Грузии доступнее для бизнеса – глава Нацбанка
Доступ к финансам является решающим фактором успеха микро-, малого и среднего бизнеса, заявила Турнава 10.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-10T18:52+0400
2023-11-10T18:52+0400
2023-11-10T18:52+0400
экономика
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натия турнава
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Запуск гарантийной программы NASIRA Банка развития Нидерландов (FMO) облегчит доступ к финансам для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП), заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Глава регулятора приняла участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между грузинским "Терабанком" и Банком развития Нидерландов (FMO). Согласно соглашению, "Терабанк" станет первым банком в Грузии, который начнет реализацию гарантийной программы NASIRA. Цель программы – расширение доступа к финансовым ресурсам для ММСП, работающих в Грузии. Как отметила в своем выступлении Натия Турнава, доступ к финансам является решающим фактором успеха микро-, малого и среднего бизнеса. "Продвигая и расширяя их возможности, мы создаем прочную основу для устойчивого и долгосрочного экономического роста", – отметила Турнава. Банкиры ждут снижения ставки рефинансирования в Грузии >>NASIRA является гарантией кредитного портфеля. Программа помогает финансовым учреждениям расширять кредитную деятельность для микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, сделать особый акцент на малых фермерах, женщинах-предпринимателях и молодых предпринимателях, которые из-за несуществования обеспечения и высокого кредитного риска часто сталкиваются со сложностями в плане доступа к финансам. По информации Нацбанка, с помощью программы финансовые учреждения смогут разделить возможные потери, снизить риски, более интенсивно кредитовать эти группы и увеличить возможности для освоения новых сегментов. Программа финансируется Европейским Союзом и правительством Нидерландов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, нидерланды, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, нидерланды, натия турнава, национальный банк грузии
Программа NASIRA сделает кредиты в Грузии доступнее для бизнеса – глава Нацбанка
Доступ к финансам является решающим фактором успеха микро-, малого и среднего бизнеса, заявила Турнава
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Запуск гарантийной программы NASIRA Банка развития Нидерландов (FMO) облегчит доступ к финансам для микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП), заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава.
Глава регулятора приняла участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между грузинским "Терабанком" и Банком развития Нидерландов (FMO). Согласно соглашению, "Терабанк" станет первым банком в Грузии, который начнет реализацию гарантийной программы NASIRA. Цель программы – расширение доступа к финансовым ресурсам для ММСП, работающих в Грузии.
"Приветствую запуск гарантийной программы NASIRA, которая будет способствовать большему вовлечению наших граждан в экономическую деятельность и росту инклюзивности. Я считаю, что эта программа улучшит доступ к финансам для микро-, малого и среднего бизнеса, особенно для женщин и молодых предпринимателей", – заявила Турнава.
Как отметила в своем выступлении Натия Турнава, доступ к финансам является решающим фактором успеха микро-, малого и среднего бизнеса.
"Продвигая и расширяя их возможности, мы создаем прочную основу для устойчивого и долгосрочного экономического роста", – отметила Турнава.
NASIRA является гарантией кредитного портфеля. Программа помогает финансовым учреждениям расширять кредитную деятельность для микро-, малых и средних предприятий. Кроме того, сделать особый акцент на малых фермерах, женщинах-предпринимателях и молодых предпринимателях, которые из-за несуществования обеспечения и высокого кредитного риска часто сталкиваются со сложностями в плане доступа к финансам.
По информации Нацбанка, с помощью программы финансовые учреждения смогут разделить возможные потери, снизить риски, более интенсивно кредитовать эти группы и увеличить возможности для освоения новых сегментов.
Программа финансируется Европейским Союзом и правительством Нидерландов.