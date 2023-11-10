https://sputnik-georgia.ru/20231110/sostoyanie-saakashvili-rezko-uluchshilos--kogda-eks-prezidenta-gruzii-vernut-v-tyurmu-284129572.html

Состояние Саакашвили резко улучшилось – когда экс-президента Грузии вернут в тюрьму

Состояние Саакашвили резко улучшилось – когда экс-президента Грузии вернут в тюрьму

Осужденный экс-президент Грузии большую часть своего заключения провел в клинике 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили резко улучшилось и его переведут из гражданской клиники в тюрьму по решению и рекомендации врачей, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Консилиум Народного защитника, созданный для наблюдения за состоянием Саакашвили, в своем последнем заключении от октября 2023 года отметил улучшение состояния экс-президента, при этом порекомендовал оставить его под постоянным медицинским наблюдением. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Депутат: Саакашвили – трус и сказочник>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Президент Грузии физически не может помиловать Саакашвили – оппозиционер>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, украина, варшава, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба