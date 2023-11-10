https://sputnik-georgia.ru/20231110/zachem-uvelichivayut-shtrafy-na-dvizhenie-krupnogabaritnogo-transporta-v-tbilisi-284133057.html

Зачем увеличивают штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси?

Зачем увеличивают штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси?

Нарушение правил передвижения для большегрузов будет караться штрафом в размере 1 тысячи лари 10.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-10T16:11+0400

2023-11-10T16:11+0400

2023-11-10T16:15+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186486_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_63f1ce56cb55c363db09925ae9d9f8aa.jpg

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Цель внесения поправок в "Кодекс об административных правонарушениях", согласно которым увеличиваются штрафы для крупногабаритного транспорта за нарушения движения в пределах Тбилиси, – разгрузить заторы на дорогах столицы, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе в эфире "Рустави 2". Соответствующий законопроект в пятницу, 10 ноября, рассмотрит парламентский комитет по правам человека. Инициатором изменений является правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Депутаты поясняют, что в столице передвигается до 650 тысяч транспортных средств, в том числе более 37 тысяч автомобилей больших габаритов, что создает риск возникновения пробок и аварий, особенно в часы пик.Согласно законопроекту, на автодорогах общего пользования в Тбилиси движение транспортных средств категорий М3, Н2 и Н3 с нарушением места или времени, установленных муниципалитетом, влечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари (до 370 долларов США) в первом случае, а при каждом последующем нарушении сумма увеличивается до 3 тысяч (около 1,1 тысячи долларов). Штрафы на движение крупногабаритного транспорта в Тбилиси увеличатся>>Согласно действующей норме, размер штрафа за указанные нарушения определяется в размере 100 лари (более 35 долларов). По мнению депутата от партии "Гирчи" Александра Раквиашвили, законопроект внесен только для того, чтобы большегрузы не мешали лидерам правящей партии в передвижении. "Они ввели "баслайны", по которым сами передвигаются, ограничивают паркинг, чтобы народ пересел на общественный транспорт и было меньше пробок. Сейчас, видимо, и грузовые машины им мешают", – заявил Раквиашвили. Детали поправок С внесением изменений указанное ограничение не будет распространяться на транспортные средства государственного учреждения, перемещающиеся в целях деятельности этого учреждения, на транспортные средства категории М3, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципального образования, а также на транспортные средства категории М3, осуществляющие перевозки служащих, учащихся, студентов или детей дошкольного и школьного возраста. "Пробки" – проблема социальная: вместе с бензином они пожирают часть нашей жизни >>Как поясняют авторы законопроекта, при авариях с участием большегрузов движение на дороге задерживается на гораздо более длительное время, что в конечном итоге приводит к пробкам в часы пик. Об ограничениях в движении крупногабаритного транспорта по городу в начале октября заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Как уточнил мэр, ограничение коснется определенных районов и улиц, что позволит разгрузить движение транспорта, которое с каждым годом становится в Тбилиси все более загруженным. При этом ограничения не будут действовать в выходные дни. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси