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Загрузка трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась

Загрузка трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан увеличилась

Сырая нефть, экспортированная по БТД, была доставлена в Джейхан и погружена на 238 танкеров 10.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на мировые рынки вырос на 4,5% в январе-сентябре 2023 года, по сравнению с отчетным периодом 2022 года, и составил примерно 23 миллиона тонн, сообщается в пресс-релизе BP-Azerbaijan. Сырая нефть, экспортированная по БТД, была доставлена в Джейхан и погружена на 238 танкеров. Сколько заработал Азербайджан от продажи нефти и газа в рамках "контракта века" >>С момента ввода в эксплуатацию трубопровода БТД протяженностью 1 768 км в июне 2006 года и до конца сентября 2023 года по нему было перекачено в общей сложности около 554 миллионов тонн (4,2 миллиарда баррелей) сырой нефти, загруженной на 5 482 танкера и отправленной на мировые рынки. В настоящее время по трубопроводу из Азербайджана транспортируется нефть с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и конденсат c месторождения "Шахдениз" в Каспийском море. Помимо этого, по трубопроводу осуществляется прокачка нефти и конденсата из Казахстана и Туркменистана. Текущая пропускная способность БТД составляет 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Сколько газа и нефти экспортировал Азербайджан >>За первые три квартала 2023 года компания BTC Co. потратила около 86 миллионов долларов на операционные расходы и 25 миллионов долларов – на капитальные затраты. Участниками проекта являются BP (30,1%), SOCAR (25,00%), MOL (8,90%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), TotalEnergies (5,00%), ITOCHU (3,40%), INPEX (2,50%), ExxonMobil (2,50%) и ONGCVidesh (2,36%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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