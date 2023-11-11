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Макрон осудил Израиль за удары по Газе – Нетаньяху ответил

Макрон осудил Израиль за удары по Газе – Нетаньяху ответил

Ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению лежит на ХАМАС, а не на Израиле, убежден Нетаньяху 11.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары Израиля по сектору Газа не имеют оснований и легитимности, и призвал остановить их, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона Би-би-си.Ранее Макрон заявил о необходимости финансово поддерживать страны Ближнего Востока, чтобы избежать их втягивания в палестино-израильский конфликт.Президент Франции отметил, что гуманитарная пауза и прекращение огня являются единственным выходом из ситуации в секторе Газа.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на это заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению лежит на палестинском движении ХАМАС, а не на Израиле."Ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле", – приводит офис премьера заявление Нетаньяху в социальной сети X.Заявление в Израиле о ядерном оружии вызывает ряд вопросов – МИД РФ>>По утверждению премьера, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, и призывает их покинуть районы боевых действий, а "ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить их перемещения в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита".Палестино-израильский конфликт, корни которого находятся в сфере территориальных интересов, длится не один десяток лет. После Второй мировой войны, в 1947 году ООН приняло решение о создание двух государств – Израиля и Палестины, но создан был только Израиль.Как ранее сообщалось, кроме более 10 тысяч погибших за месяц палестино-израильского противостояния, пострадавшими числятся почти 25 тысяч человек. По различным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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