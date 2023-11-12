https://sputnik-georgia.ru/20231112/284148016.html

Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки

Первый пошел: союзник США попросил пощады и передышки

Успех или не совсем? Напомним наш разговор недельной давности насчет того, что отношения между КНР и Австралией только кажутся далеким и второстепенным сюжетом 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T13:01+0400

2023-11-12T13:01+0400

2023-11-12T13:01+0400

в мире

аналитика

колумнисты

китай

сша

австралия

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/0c/283215243_0:220:2175:1443_1920x0_80_0_0_c0a238d5e1cb70549cd7fe4123d82be8.jpg

А на самом деле то, что между ними только что произошло, это провозвестник ближайшего будущего — того, как Запад и не-Запад начнут новую разрядку напряженности, сильно напоминающую ту, что запустили в 1972 году Брежнев и Никсон, пишет автор РИА Новости.Итак, это первый за семь лет визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Китай после четырех лет бешеной ярости австралийцев по поводу Пекина как страшной угрозы Пятому континенту и ярости против всего китайского вообще — с санкциями, скандалами, хамством с самого верха в Канберре.Прежнее правительство этого континента следовало буквально каждой американской акции против КНР в турборежиме.И вот Альбанезе встречается с Си Цзиньпином, тот говорит, что две страны вернулись на правильный путь и возобновили контакты по всем линиям. Китайские санкции против Австралии, чуть не задушившие ее экономику, по большей части сняты.А правильный путь — это что? Тут отметим формулу Альбанезе "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". С поправкой на его же похвалу самому себе на грандиозной ярмарке зарубежных экспортеров в Шанхае: наше правительство создало больше рабочих мест, чем любое прочее в истории страны.Украина разорила Запад>>А рабочие места — это, понятно, бизнес с Китаем прежде всего, который до скандала был первым экономическим партнером Австралии, а теперь явно им и останется. Да, и порт Дарвина на севере, которым управляет китайская компания и через который идет вся торговля двух стран, — больше не угроза безопасности Австралии, все в порядке.Но это — официальный праздник успеха, нормализации, "конца ледникового периода". А есть еще неофициальные оценки ситуации. Например, эталонный националист Алекс Ло из Гонконга возмущается: а что, Австралия и лично Альбанезе перестали быть американской марионеткой, суверенитет которой хранится где-то в Вашингтоне? Как насчет, например, проекта AUKUS — его больше нет?Кстати, среди груд информации по итогам визита есть и такая: AUKUS вообще не обсуждался в ходе переговоров. Вынесен пока что за скобки. Но Алекс Ло нам напоминает, что и как это было. Австралия поначалу намеревалась закупить у Франции двенадцать дизельных подлодок.Но тут пришли американцы, отпихнули французов, и буквально за сутки военные круги Канберры поменяли концепцию: нужны восемь подлодок с атомными двигателями, цена будет не 66 миллиардов, как у французов, а, видимо, 368 млрд долларов. Правда, этот продукт тройственного союза (там еще фигурирует Великобритания) поступит на вооружение только около 2040 года.Зеленский просит отсрочку: Ищенко о выборах на Украине и последователях Путина в Европе>>Но в любом случае есть разница — субмарины, нужные для патрулирования прибрежных вод или способные наступательно действовать у берегов Китая. Не говоря о том, что военные Австралии полностью подчиняются коллегам в США.Правда, Вашингтон сначала сделал с Австралией "то же, что с Германией, — завалил ее экономику", а сейчас явно выдал Альбанезе индульгенцию на исправление этой ситуации. Но это и весь прогресс.Вдобавок сами австралийцы тоже добавляют пламени в дискуссию. Один говорит, что их страна уже твердо взяла на себя функции покровителей всех островных наций Тихого океана от имени США, чтобы острова не забрали себе китайцы. Другой напоминает: зачем эти подлодки — наша страна может и должна вести с Пекином войну в киберпространстве, да хоть прямо сейчас.Вот такая разрядка. Напомним: неделю назад мы говорили, что, скорее всего, так она будет протекать и с Россией — после завершения украинского сюжета осторожно и по одному понаедут союзники США с формулой Альбанезе наперевес "сотрудничаем, где можем, дискутируем, где должны". И как к такой перспективе относиться?Тут есть две мысли. Первая: хамить не надо было. Тут кое-кто перестарался, говоря нам гнусности в лицо без всяких фактов и обоснований. Разрядка, с нашей точки зрения, должна выглядеть как извинения за вот это все, а извиняться — это им очень тяжело. Легче замести всю гадость под ковер.И вторая мысль: китайцы считают, что переход от "ледникового периода" к просто холодному это шаг вперед, а этот шаг лучше, чем его отсутствие, дальше — будем работать. Возможно, это более реалистичный подход, чем ожидание какой-то полной капитуляции западников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

китай

сша

австралия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

в мире, аналитика, колумнисты, китай, сша, австралия, си цзиньпин