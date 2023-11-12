https://sputnik-georgia.ru/20231112/aviakompaniya-pegasus-nachnet-vypolnyat-reysy-iz-stambula-v-kutaisi-v-dekabre-284157149.html

Авиакомпания Pegasus начнет выполнять рейсы из Стамбула в Кутаиси в декабре

Авиакомпания Pegasus начнет выполнять рейсы из Стамбула в Кутаиси в декабре

Pegasus уже много лет успешно летает из международных аэропортов Тбилиси и Батуми 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Турецкая авиакомпания Pegasus с 22 декабря начнет выполнять рейсы в международном аэропорту Кутаиси, сообщает объединение аэропортов Грузии. Окончательное решение было принято в авиакомпании Pegasus после переговоров, прошедших в рамках авиационного форума Routes World в Стамбуле. Переговоры с авиакомпанией начались еще до пандемии коронавируса. По его словам, Стамбул – новое направление для аэропорта Кутаиси, который также будет обслуживать транзитных пассажиров. "Мы уверены, что он будет очень успешным и окажет существенное влияние на туризм и экономическое развитие Имеретинского региона", – сказал Каркашадзе. Турецкая авиакомпания Pegasus работает на рынке с 1990 года и в настоящее время выполняет рейсы по 130 направлениям в 50 стран мира. Pegasus уже много лет успешно летает из международных аэропортов Тбилиси и Батуми. Аэропорт в Кутаиси становится все популярнее >>Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За десять месяцев 2023 года аэропорт обслужил до 1,4 миллиона пассажиров. В январе-октябре 2022 года аэропортом воспользовались 665,7 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил до 4,1 тысячи рейсов, на 55% больше, чем за аналогичный период 2022 года (2,6 тысячи рейсов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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