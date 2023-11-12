https://sputnik-georgia.ru/20231112/chernyy-lev-uverenno-obygral-luzitanush-v-rozygryshe-superkubka-evropy-po-regbi-284156455.html

"Черный лев" уверенно обыграл "Лузитануш" в розыгрыше Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" уверенно обыграл "Лузитануш" в розыгрыше Суперкубка Европы по регби

"Черный лев" проведет последний матч группового этапа Суперкубка Европы по регби 18 ноября против "Тель-Авив Хит" на Кипре 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T09:37+0400

2023-11-12T09:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" во втором туре Суперкубка Европы по регби всухую обыграл в гостях с португальский "Лузитануш" – 22:0. В первом же тайме преимущество получили грузинские регбисты. Кватадзе открыл счет на десятой минуте. Через десять минут преимущество увеличилось благодаря реализации Лашхи. Сборная Грузии ушла на перерыв со счетом 10:0. Вторая половина вновь началась с преимущества грузин, что вскоре отразилось на счете – 17:0. "Черный лев" стартовал в Суперкубке Европы по регби с уверенной победы >>Грузинские регбисты так и не дали сопернику шанса набрать очко. В итоге "Черный лев" выиграл матч со счетом 22:0. В первом туре Суперкубка Европы по регби "Черный Лев" обыграл в Тбилиси испанский "Ибериенс" со счетом 39:19. "Черный лев" проведет последний матч группового этапа Суперкубка Европы по регби 18 ноября против "Тель-Авив Хит" на Кипре. Грузинский регбийный клуб "Черный лев" начинает новый сезон Суперкубка Европы >>Суперкубок Европы – новый турнир, организованный Rugby Europe в сезоне 2021-2022 годов. В соревнованиях принимают участие восемь команд, разбитых на две группы – Восточную и Западную конференции. Согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Победителем первого розыгрыша Суперкубка Европы в прошлом сезоне стал грузинский "Черный лев". В финале грузинские регбисты обыграли португальский "Лузитануш" со счетом 17:14.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, регби, новости грузинского регби