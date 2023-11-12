https://sputnik-georgia.ru/20231112/evrointegratsiya-gruzii-vyzyvaet-razdrazhenie-radikalnoy-oppozitsii---vitse-spiker-284163153.html

Евроинтеграция Грузии вызывает раздражение радикальной оппозиции – вице-спикер

Евроинтеграция Грузии вызывает раздражение радикальной оппозиции – вице-спикер

Оппозиция всегда пыталась сорвать предоставление Грузии статуса кандидата, но их антигосударственные планы не будут реализованы, считают в правящей партии 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T22:12+0400

2023-11-12T22:12+0400

2023-11-12T22:36+0400

грузия

новости

политика

еврокомиссия

георгий вольский

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24651/16/246511685_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7b2618c61875fdc0fc856f23af7d7520.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Путь европейской интеграции Грузии ясен, и у страны достаточно сильные позиции в этом формате, что вызывает серьезное раздражение у радикальной оппозиции, заявил вице-спикер Гия Вольский. Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС. По словам Вольского, некоторые радикалы до сих пор утверждают, что власти ничего не сделали для получения статуса кандидата. В свою очередь в правящей партии говорят, что оппозиция всегда пыталась сорвать предоставление Грузии статуса кандидата, но их антигосударственные планы не будут реализованы. Грузия и ЕСГрузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, еврокомиссия, георгий вольский, грузия - евросоюз