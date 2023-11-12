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Европа продолжает получать газ из России – Миллер

Европа продолжает получать газ из России – Миллер

Миллер отметил, что Россия по-прежнему осуществляет поставки газа на юг и юго-восток Европы в соответствии с подписанными контрактами 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T13:37+0400

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ТБИЛИСИ 12 ноя — Sputnik. Европейские страны, официально отказавшиеся от российского газа, продолжают его получать, но никаких цифр называть не хотелось бы, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", – заявил Миллер.Он напомнил, что российский лидер приводил недавно приводил пример хаба в Австрии, Баумгартене.Говоря о юге и юго-восточной частях Европы, Миллер подчеркнул, что Россия по-прежнему осуществляет поставки в эти регионы в соответствии с подписанными контрактами."Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах – еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке, российского газа нет. Нет, это не так", – заявил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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