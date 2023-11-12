https://sputnik-georgia.ru/20231112/lavrov-rossiyu-ne-poluchitsya-vytolknut-iz-tsentralnoy-azii-i-zakavkazya-284160003.html
Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья
Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья
Лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания, заявил министр 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T16:19+0400
2023-11-12T16:19+0400
2023-11-12T16:39+0400
россия
в мире
новости
политика
сергей лавров
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282737919_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_8e6a798303f29976d6e5409da22ca5ea.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него ничего не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания", — добавил министр, отвечая на просьбу прокомментировать заявление западных СМИ о том, что "Казахстан — это задний двор" РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282737919_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_fac9042db57bbd3cc972ee50159a81d9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, мид россии
россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, мид россии
Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья
16:19 12.11.2023 (обновлено: 16:39 12.11.2023)
Лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания, заявил министр
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него ничего не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, никуда не исчезнем. Наши партнеры, союзники это прекрасно знают", — сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
"Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания", — добавил министр, отвечая на просьбу прокомментировать заявление западных СМИ о том, что "Казахстан — это задний двор" РФ.