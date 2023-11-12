Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231112/lavrov-rossiyu-ne-poluchitsya-vytolknut-iz-tsentralnoy-azii-i-zakavkazya-284160003.html
Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья
Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья
Лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания, заявил министр 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T16:19+0400
2023-11-12T16:39+0400
россия
в мире
новости
политика
сергей лавров
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282737919_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_8e6a798303f29976d6e5409da22ca5ea.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него ничего не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания", — добавил министр, отвечая на просьбу прокомментировать заявление западных СМИ о том, что "Казахстан — это задний двор" РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/1c/282737919_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_fac9042db57bbd3cc972ee50159a81d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, мид россии
россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, мид россии

Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья

16:19 12.11.2023 (обновлено: 16:39 12.11.2023)
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкRusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2023
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания, заявил министр
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него ничего не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз не скрывает своих намерений нас всячески сдерживать, выталкивать из Центральной Азии, Закавказья. Это не получится. Мы здесь исторически, никуда не исчезнем. Наши партнеры, союзники это прекрасно знают", — сказал Лавров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
"Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания", — добавил министр, отвечая на просьбу прокомментировать заявление западных СМИ о том, что "Казахстан — это задний двор" РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0