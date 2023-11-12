https://sputnik-georgia.ru/20231112/lavrov-rossiyu-ne-poluchitsya-vytolknut-iz-tsentralnoy-azii-i-zakavkazya-284160003.html

Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья

Лавров: Россию не получится вытолкнуть из Центральной Азии и Закавказья

Лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания, заявил министр 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T16:19+0400

2023-11-12T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья, но у него ничего не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Дело ведь не только в изданиях. Там и лидеры западного мира позволяют себе достаточно хамские высказывания", — добавил министр, отвечая на просьбу прокомментировать заявление западных СМИ о том, что "Казахстан — это задний двор" РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, сергей лавров, мид россии