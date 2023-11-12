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Обвиняемый в развратных действиях учитель останется в тюрьме на время следствия
Обвиняемый в развратных действиях учитель останется в тюрьме на время следствия
В Ланчхути 7 ноября был задержан 57-летний учитель спорта одной из государственных школ по обвинению в развратных деяниях в отношении восьмиклассницы 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Озургетский районный суд в качестве меры пресечения избрал тюремное заключение для учителя спорта одной из школ города Ланчхути на западе Грузии, который обвиняется в развратных деяниях в отношении ученицы, сообщает телекомпания "Рустави 2". По словам адвоката, обвиняемый свою вину не признает. Процесс над педагогом был закрытым для СМИ. Задержанный обвиняется по статье "Развратные деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица". Преступление предусматривает наказание на срок от восьми до 12 лет тюрьмы. Изнасилование 14-летней девочки на западе Грузии: МВД задержало подозреваемого >>В Ланчхути 7 ноября был задержан 57-летний учитель спорта одной из государственных школ. Его обвиняют в развратных деяниях в отношении ученицы восьмого класса. Школьница сообщила о предполагаемом преступлении своим одноклассникам. Они, в свою очередь, рассказали о случившемся школьной администрации. С несовершеннолетней работает психолог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Обвиняемый в развратных действиях учитель останется в тюрьме на время следствия
16:58 12.11.2023 (обновлено: 17:25 12.11.2023)
В Ланчхути 7 ноября был задержан 57-летний учитель спорта одной из государственных школ по обвинению в развратных деяниях в отношении восьмиклассницы
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Озургетский районный суд в качестве меры пресечения избрал тюремное заключение для учителя спорта одной из школ города Ланчхути на западе Грузии, который обвиняется в развратных деяниях в отношении ученицы, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По словам адвоката, обвиняемый свою вину не признает. Процесс над педагогом был закрытым для СМИ.
Задержанный обвиняется по статье "Развратные деяния, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица". Преступление предусматривает наказание на срок от восьми до 12 лет тюрьмы.
В Ланчхути 7 ноября был задержан 57-летний учитель спорта одной из государственных школ. Его обвиняют в развратных деяниях в отношении ученицы восьмого класса. Школьница сообщила о предполагаемом преступлении своим одноклассникам. Они, в свою очередь, рассказали о случившемся школьной администрации.
С несовершеннолетней работает психолог.