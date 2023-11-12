https://sputnik-georgia.ru/20231112/prezident-azerbaydzhana-utverdil-soglashenie-s-gruziey-v-oblasti-oborony-284156815.html

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Грузией в области обороны

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Грузией в области обороны

Целью соглашения является обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Грузии", сообщил Sputnik Азербайджан.Напомним, что данное соглашение было подписано 24 апреля 2023 года во время визита министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе в Баку.Документ состоит из преамбулы и 13 статей.Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества.Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение с Грузией в сфере обороны >>В соответствии со статьей 2 соглашения стороны обязуются развивать сотрудничество в таких областях, как военное образование, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", контроль над оружием и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, осуществление сотрудничества в области картографии, военно-медицинских служб, социальных, спортивных и культурных мероприятий, гуманитарного разминирования и других сферах, представляющих взаимный интерес.В соответствии со статьей 3 соглашения сотрудничество между сторонами обеспечивается посредством официальных визитов и рабочих встреч, двусторонних переговоров, консультаций, обмена опытом, участия в тренингах и обучающих мероприятиях, обмена информацией, представляющей взаимный интерес, участия в конференциях и семинарах, участия в культурных и спортивных мероприятиях и других формах совместной работы.В качестве уполномоченных органов для реализации соглашения выступают военные ведомства Азербайджана и Грузии. Обмен и взаимная защита конфиденциальной информации между сторонами для выполнения настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с "Соглашением о взаимной защите конфиденциальной информации между правительством Азербайджана и правительством Грузии" от 26 октября 2011 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, джуаншер бурчуладзе, оборона грузии, грузино-азербайджанские отношения