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Сборная Грузии завоевала бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте
Сборная Грузии завоевала бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте
Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T20:03+0400
2023-11-12T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по прыжкам на батуте заняла впервые в своей истории третье общекомандное место на чемпионате мира в Бирмингеме. На чемпионате мира выступило более 350 прыгунов из 41 страны. В составе сборной Грузии в Бирмингеме побывали гимнастки Люба Головина, Анано Апакидзе, Мариам Рагимова, Теона Джанджгава. Грузинская дзюдоистка получила лицензию для участия на Олимпиаде в Париже >>В преддверии летних Олимпийских игр в Париже это важный успех, достигнутый в соревновании с сильнейшими спортсменами мира. Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства. Они показали лучший результат после команд Китая и Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, люба головина
Сборная Грузии завоевала бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте
20:03 12.11.2023 (обновлено: 20:32 12.11.2023)
Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по прыжкам на батуте заняла впервые в своей истории третье общекомандное место на чемпионате мира в Бирмингеме.
На чемпионате мира выступило более 350 прыгунов из 41 страны.
В составе сборной Грузии в Бирмингеме побывали гимнастки Люба Головина, Анано Апакидзе, Мариам Рагимова, Теона Джанджгава.
В преддверии летних Олимпийских игр в Париже это важный успех, достигнутый в соревновании с сильнейшими спортсменами мира.
Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства. Они показали лучший результат после команд Китая и Франции.