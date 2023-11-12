https://sputnik-georgia.ru/20231112/sbornaya-gruzii-zavoevala-bronzu-chempionata-mira-po-pryzhkam-na-batute-284161986.html

Сборная Грузии завоевала бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте

Сборная Грузии завоевала бронзу чемпионата мира по прыжкам на батуте

Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по прыжкам на батуте заняла впервые в своей истории третье общекомандное место на чемпионате мира в Бирмингеме. На чемпионате мира выступило более 350 прыгунов из 41 страны. В составе сборной Грузии в Бирмингеме побывали гимнастки Люба Головина, Анано Апакидзе, Мариам Рагимова, Теона Джанджгава. Грузинская дзюдоистка получила лицензию для участия на Олимпиаде в Париже >>В преддверии летних Олимпийских игр в Париже это важный успех, достигнутый в соревновании с сильнейшими спортсменами мира. Грузинские спортсменки впервые в истории завоевали право выступить в финале мирового первенства. Они показали лучший результат после команд Китая и Франции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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