https://sputnik-georgia.ru/20231112/stazhirovka-v-gosuchrezhdeniyakh-gruzii-budet-oplachivatsya-s-2024-goda-284163581.html
Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года
Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года
Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных... 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T23:43+0400
2023-11-12T23:43+0400
2023-11-12T23:47+0400
грузия
новости
общество
зарплата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d3f25bac2297beb8003d367a2ff0a31.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии станет оплачиваемой с 1 января 2024 года – парламент ждет подписи президента под поправками в закон "О государственной службе". Парламент Грузии принял поправки в закон в трех чтениях. Инициатором законопроекта стал депутат большинства Гиви Миканадзе. На заседании комитета Миканадзе попросил заместителя министра образования и науки помочь парламенту в информационной кампании после принятия закона. "Мы начинаем встречи в странах, где у нас будут встречи со студентами, это касается не только магистрантов и студентов бакалавриата, но и студентов четвертого курса и студентов второго курса профессионально-технических училищ. Будет просьба поднимать этот вопрос на каждой встрече", – сказал Миканадзе. Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж >>Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных знаний и опыта, развитие практических навыков и повышение квалификации в целях подготовки квалифицированных кадров для государственных учреждений. Стажер – лицо, выполняющее определенную работу в государственном учреждении за вознаграждение в обмен на профессиональные знания и опыт в целях приобретения, развития практических навыков и повышения квалификации. Нацменьшинства Грузии могут пройти стажировку в госведомствах >>Стажировка в юридическом лице публичного права будет считаться стажировкой в государственном учреждении. Стажировку могут пройти студенты магистратуры, выпускного курса бакалавриата и второго курса профессионально-технических училищ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264708420_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_a158d3db2604373228f20c2ab99af8a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, зарплата
грузия, новости, общество, зарплата
Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года
23:43 12.11.2023 (обновлено: 23:47 12.11.2023)
Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных знаний и опыта
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии станет оплачиваемой с 1 января 2024 года – парламент ждет подписи президента под поправками в закон "О государственной службе".
Парламент Грузии принял поправки в закон в трех чтениях. Инициатором законопроекта стал депутат большинства Гиви Миканадзе.
"Проект закона принят, ждем подписи президента, чтобы с 1 января стажировка стала оплачиваемой. Заработная плата, которую должен получать стажер по недефицитным профессиям, составляет до 5 тысяч лари (1860 долларов), а по дефицитным профессиям мы предоставляем возможность выплаты до тысячи лари (370 долларов). К 2024 году мы думаем, что сможем принять до 5 тысяч стажеров", – сказал Миканадзе.
На заседании комитета Миканадзе попросил заместителя министра образования и науки помочь парламенту в информационной кампании после принятия закона.
"Мы начинаем встречи в странах, где у нас будут встречи со студентами, это касается не только магистрантов и студентов бакалавриата, но и студентов четвертого курса и студентов второго курса профессионально-технических училищ. Будет просьба поднимать этот вопрос на каждой встрече", – сказал Миканадзе.
Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных знаний и опыта, развитие практических навыков и повышение квалификации в целях подготовки квалифицированных кадров для государственных учреждений.
Стажер – лицо, выполняющее определенную работу в государственном учреждении за вознаграждение в обмен на профессиональные знания и опыт в целях приобретения, развития практических навыков и повышения квалификации.
Стажировка в юридическом лице публичного права будет считаться стажировкой в государственном учреждении.
Стажировку могут пройти студенты магистратуры, выпускного курса бакалавриата и второго курса профессионально-технических училищ.