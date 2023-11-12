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Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года

Стажировка в госучреждениях Грузии будет оплачиваться с 2024 года

Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных... 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Стажировка на государственной службе в Грузии станет оплачиваемой с 1 января 2024 года – парламент ждет подписи президента под поправками в закон "О государственной службе". Парламент Грузии принял поправки в закон в трех чтениях. Инициатором законопроекта стал депутат большинства Гиви Миканадзе. На заседании комитета Миканадзе попросил заместителя министра образования и науки помочь парламенту в информационной кампании после принятия закона. "Мы начинаем встречи в странах, где у нас будут встречи со студентами, это касается не только магистрантов и студентов бакалавриата, но и студентов четвертого курса и студентов второго курса профессионально-технических училищ. Будет просьба поднимать этот вопрос на каждой встрече", – сказал Миканадзе. Стажировка в госструктурах Грузии будет засчитываться в рабочий стаж >>Стажировкой считается выполнение определенной работы в государственном учреждении за вознаграждение, целью которой является приобретение профессиональных знаний и опыта, развитие практических навыков и повышение квалификации в целях подготовки квалифицированных кадров для государственных учреждений. Стажер – лицо, выполняющее определенную работу в государственном учреждении за вознаграждение в обмен на профессиональные знания и опыт в целях приобретения, развития практических навыков и повышения квалификации. Нацменьшинства Грузии могут пройти стажировку в госведомствах >>Стажировка в юридическом лице публичного права будет считаться стажировкой в государственном учреждении. Стажировку могут пройти студенты магистратуры, выпускного курса бакалавриата и второго курса профессионально-технических училищ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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