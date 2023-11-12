https://sputnik-georgia.ru/20231112/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu---v-tsentre-stolitsy-vvodyat-ogranicheniya-dlya-transporta-284160690.html
Тбилиси готовится к Новому году – в центре столицы вводят ограничения для транспорта
Тбилиси готовится к Новому году – в центре столицы вводят ограничения для транспорта
Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T17:33+0400
2023-11-12T17:33+0400
2023-11-12T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение транспорта на улице Мераба Костава в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 13 ноября, сообщает мэрия столицы. Муниципальная компания "Тбилсервис Групп" продолжает установку новогодней иллюминации в различных районах столицы. Новогодняя иллюминация уже установлена на улице Робакидзе. Монтаж новогодних украшений завершится в середине декабря. На этот раз в связи с запланированными на улице Мераба Костава работами движение транспортных средств будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября. Тбилиси начали украшать к Новому году >>Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев (№27 до №59 улицы Костава). Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилсервис групп, тбилиси, новый год
новости, грузия, общество, тбилсервис групп, тбилиси, новый год
Тбилиси готовится к Новому году – в центре столицы вводят ограничения для транспорта
17:33 12.11.2023 (обновлено: 18:17 12.11.2023)
Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение транспорта на улице Мераба Костава в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 13 ноября, сообщает мэрия столицы.
Муниципальная компания "Тбилсервис Групп" продолжает установку новогодней иллюминации в различных районах столицы. Новогодняя иллюминация уже установлена на улице Робакидзе. Монтаж новогодних украшений завершится в середине декабря.
На этот раз в связи с запланированными на улице Мераба Костава работами движение транспортных средств будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября.
Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев (№27 до №59 улицы Костава).
Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства.