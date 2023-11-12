https://sputnik-georgia.ru/20231112/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu---v-tsentre-stolitsy-vvodyat-ogranicheniya-dlya-transporta-284160690.html

Тбилиси готовится к Новому году – в центре столицы вводят ограничения для транспорта

Тбилиси готовится к Новому году – в центре столицы вводят ограничения для транспорта

Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T17:33+0400

2023-11-12T17:33+0400

2023-11-12T18:17+0400

новости

грузия

общество

тбилсервис групп

тбилиси

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263584098_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_6684ac01aa2dc192ab135cec9da891f1.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Движение транспорта на улице Мераба Костава в центре Тбилиси будет временно ограничено в связи с установкой новогодней иллюминации 13 ноября, сообщает мэрия столицы. Муниципальная компания "Тбилсервис Групп" продолжает установку новогодней иллюминации в различных районах столицы. Новогодняя иллюминация уже установлена на улице Робакидзе. Монтаж новогодних украшений завершится в середине декабря. На этот раз в связи с запланированными на улице Мераба Костава работами движение транспортных средств будет временно ограничено с 00:00 до 06:00 13 ноября. Тбилиси начали украшать к Новому году >>Ограничение будет действовать от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) в направлении площади Героев (№27 до №59 улицы Костава). Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, тбилсервис групп, тбилиси, новый год