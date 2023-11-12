https://sputnik-georgia.ru/20231112/v-kakheti-po-delu-ob-umyshlennom-ubiystve-zaderzhan-molodoy-muzhchina-284157501.html

В Кахети по делу об умышленном убийстве задержан молодой мужчина

В Кахети по делу об умышленном убийстве задержан молодой мужчина

По версии следствия, обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил мужчину холодным оружием 12.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мужчина задержан полицией Кахети в рамках дела об умышленном убийстве в Сагареджийском районе, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что 33-летний обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил 29-летнего мужчину холодным оружием. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет. В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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