https://sputnik-georgia.ru/20231112/v-kakheti-po-delu-ob-umyshlennom-ubiystve-zaderzhan-molodoy-muzhchina-284157501.html
В Кахети по делу об умышленном убийстве задержан молодой мужчина
В Кахети по делу об умышленном убийстве задержан молодой мужчина
По версии следствия, обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил мужчину холодным оружием 12.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-12T12:23+0400
2023-11-12T12:23+0400
2023-11-12T12:45+0400
происшествия
грузия
новости
кахети
мвд грузии
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979682_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b19c512f6118dd26452d594ad98437b.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мужчина задержан полицией Кахети в рамках дела об умышленном убийстве в Сагареджийском районе, сообщает пресс-служба МВД Грузии. Следствие установило, что 33-летний обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил 29-летнего мужчину холодным оружием. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет. В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979682_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a57f6e224030776bb0b1e882e9d5a5dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кахети, мвд грузии, убийство
происшествия, грузия, новости, кахети, мвд грузии, убийство
В Кахети по делу об умышленном убийстве задержан молодой мужчина
12:23 12.11.2023 (обновлено: 12:45 12.11.2023)
По версии следствия, обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил мужчину холодным оружием
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мужчина задержан полицией Кахети в рамках дела об умышленном убийстве в Сагареджийском районе, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что 33-летний обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил 29-летнего мужчину холодным оружием.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.
В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.