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Движение по Грузинской железной дороге восстановлено
Движение по Грузинской железной дороге восстановлено
Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T22:31+0400
2023-11-13T22:31+0400
2023-11-13T23:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технические проблемы на Грузинской железной дороге устранены, движение поездов восстановлено, говорится в сообщении ГЖД.Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено.В том числе, был остановлен пассажирский поезд Тбилиси-Батуми, который в настоящее время возобновил движение в направлении Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога
Движение по Грузинской железной дороге восстановлено
22:31 13.11.2023 (обновлено: 23:10 13.11.2023)
Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технические проблемы на Грузинской железной дороге устранены, движение поездов восстановлено, говорится в сообщении ГЖД.
Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено.
В том числе, был остановлен пассажирский поезд Тбилиси-Батуми, который в настоящее время возобновил движение в направлении Батуми.