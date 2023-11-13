https://sputnik-georgia.ru/20231113/dvizhenie-po-gruzinskoy-zheleznoy-doroge-vosstanovleno-284189905.html

Движение по Грузинской железной дороге восстановлено

Движение по Грузинской железной дороге восстановлено

Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено 13.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Технические проблемы на Грузинской железной дороге устранены, движение поездов восстановлено, говорится в сообщении ГЖД.Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности в сети высокого напряжения движение поездов было остановлено.В том числе, был остановлен пассажирский поезд Тбилиси-Батуми, который в настоящее время возобновил движение в направлении Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога