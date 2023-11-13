https://sputnik-georgia.ru/20231113/eks-ministr-oborony-gruzii-ne-smog-pozvolit-sebe-kalkulyator---deputat-o-sotsoprose-284184832.html

Экс-министр обороны Грузии не смог позволить себе калькулятор – депутат о соцопросе

Экс-министр обороны Грузии не смог позволить себе калькулятор – депутат о соцопросе

В исследовании, заказанном телеканалом, принадлежащим министру обороны Грузии времен президентства Саакашвили, обнаружены неточности 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T17:14+0400

2023-11-13T17:14+0400

2023-11-13T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили ограбил всю Европу, но при этом не смог позволить себе купить один калькулятор, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа, комментируя неточности в исследовании, заказанном телеканалом, который принадлежит бывшему высокопоставленному силовику. В исследовании, заказанном оппозиционным телеканалом "Формула", общий рейтинг партий в Грузии составил 102%, а после корректировки сократился до 101%. В частности, с 3% до 2% был сокращен рейтинг партии "Альянс патриотов Грузии", которая всегда выступала за налаживание отношений с Россией и в прошлом не раз оказывала поддержку "Грузинской мечте". По мнению депутата, это исследование написано Кезерашвили, который "грабит европейских пенсионеров".Основателем оппозиционного телеканала "Формула", который заказал исследование общественного мнения в Грузии международной исследовательской компании Edison Research, является находящийся в розыске экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".Оскорбление и незнание арифметики – депутат о свежем рейтинге партий в Грузии>>Согласно исследованию, шанс попасть в парламент Грузии есть у четырех партий: "Грузинская мечта" (37%), "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" (21%), у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" (9%) и у "Лело для Грузии" (5%). Отвечая на вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня", по 4% опрошенных назвали партии "Для народа", "Гирчи" (Яго Хвичия), "Лейбористскую партию" и коалицию "Гирчи" (Зура Джапаридзе) и "Дроа". Согласно исследованию, по 3% поддержки у общественного движения "Сила народа", которое вместе с "Грузинской мечтой" представляет парламентское большинство, а также у партий "Граждане" и пророссийской "Альт-инфо". У "Альянса патриотов Грузии" – 2%, у "Европейской Грузии" – 1%, еще 1% – у остальных партий. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024