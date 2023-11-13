https://sputnik-georgia.ru/20231113/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-oktyabr-284190923.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь

Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T23:46+0400

2023-11-13T23:46+0400

2023-11-13T23:46+0400

экономика

грузия

новости

накопительная пенсия

пенсионер

пенсионная реформа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23443/75/234437542_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_1ffaaafed9e80e100d3e69ec3fdc017c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 октября составляет 4 миллиарда лари (1,5 млн долларов), говорится в информации Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 708 миллионов лари (263,2 миллиона долларов). Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 6,1 тысяча человек – 17,5 миллиона лари (6,5 млн долларов). Новшества системы накопительной пенсии в Грузии – проект ждет подписания президентом >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (208,2 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсионер, пенсионная реформа