https://sputnik-georgia.ru/20231113/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-oktyabr-284190923.html
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь
Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T23:46+0400
2023-11-13T23:46+0400
2023-11-13T23:46+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 октября составляет 4 миллиарда лари (1,5 млн долларов), говорится в информации Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 708 миллионов лари (263,2 миллиона долларов). Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 6,1 тысяча человек – 17,5 миллиона лари (6,5 млн долларов). Новшества системы накопительной пенсии в Грузии – проект ждет подписания президентом >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (208,2 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
экономика, грузия, новости, накопительная пенсия, пенсионер, пенсионная реформа
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за октябрь
Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 октября составляет 4 миллиарда лари (1,5 млн долларов), говорится в информации Пенсионного агентства.
Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 708 миллионов лари (263,2 миллиона долларов).
Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 6,1 тысяча человек – 17,5 миллиона лари (6,5 млн долларов).
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (22,3 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (208,2 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.