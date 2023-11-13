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Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра

Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра

Результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, заявил замминистра 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T18:07+0400

2023-11-13T18:07+0400

2023-11-13T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Позитивные тенденции во внешнеторговом обороте Грузии продолжились в октябре – экспорт вырос на 10,4%, ожидается, что объем экспорта превысит шесть миллиардов долларов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем за 10 месяцев 2022 года. По оценке замминистра, эти результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, которые направлены на увеличение и эффективное использование экспортного потенциала страны, диверсификацию экспортных рынков и повышение конкурентоспособности частного сектора. Для стимулирования производства в Грузии летом 2014 года была создана правительственная программа "Производи в Грузии".В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>Программа "Производи в Грузии" направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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