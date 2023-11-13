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Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра
Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра
Результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, заявил замминистра 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T18:07+0400
2023-11-13T18:07+0400
2023-11-13T18:07+0400
экономика
грузия
новости
производи в грузии
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Позитивные тенденции во внешнеторговом обороте Грузии продолжились в октябре – экспорт вырос на 10,4%, ожидается, что объем экспорта превысит шесть миллиардов долларов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем за 10 месяцев 2022 года. По оценке замминистра, эти результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, которые направлены на увеличение и эффективное использование экспортного потенциала страны, диверсификацию экспортных рынков и повышение конкурентоспособности частного сектора. Для стимулирования производства в Грузии летом 2014 года была создана правительственная программа "Производи в Грузии".В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Госпрограмма "Производи в Грузии" будет финансировать и сектор энергетики >>Программа "Производи в Грузии" направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, производи в грузии
экономика, грузия, новости, производи в грузии
Объем экспорта в Грузии превысит шесть миллиардов долларов в 2023 году – замминистра
Результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Позитивные тенденции во внешнеторговом обороте Грузии продолжились в октябре – экспорт вырос на 10,4%, ожидается, что объем экспорта превысит шесть миллиардов долларов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2023 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,8 миллиарда долларов. Экспорт составил 5,1 миллиарда долларов, что на 12,5% больше, чем за 10 месяцев 2022 года.
"Позитивные тенденции во внешней торговле продолжились и в октябре текущего года – экспорт, являющийся важным фактором, способствующим экономическому росту в стране, увеличился на 10,4%, а его объем превысил 495 миллионов долларов. Ожидается, что в 2023 году объем экспорта превысит шесть миллиардов долларов", – сказал Цинцадзе журналистам.
По оценке замминистра, эти результаты еще раз подтверждают важность программ поддержки бизнеса в рамках политики правительства Грузии, которые направлены на увеличение и эффективное использование экспортного потенциала страны, диверсификацию экспортных рынков и повышение конкурентоспособности частного сектора.
Для стимулирования производства в Грузии летом 2014 года была создана правительственная программа "Производи в Грузии".
В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитной-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов.
Программа "Производи в Грузии" направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса.
Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.