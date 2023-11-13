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Почему в сборную Грузии по футболу не вызвали Лобжанидзе и Китеишвили

Почему в сборную Грузии по футболу не вызвали Лобжанидзе и Китеишвили

После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с семью очками 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T15:10+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Два ведущих футболиста сборной Грузии – нападающий Саба Лобжанидзе и полузащитник Отар Китеишвили – не вызваны в состав команды на предстоящие матчи квалификации на Евро 2024. Национальная сборная проведет матч с Шотландией 16 ноября дома, а с Испанией – 19 ноября в гостях. Игры начнутся, соответственно, в 21:00 и 23:45 по тбилисскому времени. Лоюжанидзе и Китеишвили в последних встречах за сборную показали хорошую игру, и главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль объяснил журналистам причины своего решения Что касается Сабы Лобжанидзе, то виной всему важная игра в составе "Атланты Юнайтед", в которую он перешел в августе этого года. "Он вчера провел важную игру в составе "Атланты Юнайтед" и незадолго до встречи с Шотландией будет физически уставшим. Поэтому мы его и не позвали", – сказал Саньоль. После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с семью очками. На первом – команда Испании. У них 15 очков, как и у команды Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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