https://sputnik-georgia.ru/20231113/sbornaya-gruzii-po-regbi-mozhet-sygrat-test-match-s-chempionami-mira--yuar-284165799.html
Сборная Грузии по регби может сыграть тест-матч с чемпионами мира – ЮАР
Сборная Грузии по регби может сыграть тест-матч с чемпионами мира – ЮАР
Сборная ЮАР не примет участия в ноябрьских тестах и свой первый матч в качестве четырехкратного чемпиона мира проведет в июле 2024 года 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Действующий обладатель Кубка мира по регби сборная ЮАР может сыграть с командой Грузии в тест-матче летом 2024 года, сообщает портал TheSouthAfrican.com Сборная Грузии пока дважды встречалась с ЮАР и оба раза проиграла: 19:46 – на ЧМ-2003, 9:40 – в тест-матче - 2021. Сборная ЮАР не примет участия в ноябрьских тестах и свой первый матч в качестве четырехкратного чемпиона мира проведет в июле 2024 года. Сборная Грузии по регби не сможет сыграть с сильнейшими командами в Кубке наций >>Первым соперником "Боке" станет сборная Ирландии – единственная команда, победившая "Боке" на Кубке мира 2023 во Франции. Южноафриканцы планируют провести против ирландцев два матча. Помимо матча с ирландцами, Южноафриканский союз регби также рассматривает возможность встречи с командой второго уровня в июле 2024 года. КМ неиспользованных возможностей – о поражении сборной Грузии по регби от Уэльса >>"Южноафриканский союз регби также может сыграть против команд второго уровня, например, Грузии, на июльских тестах", – пишет сайт. Сборная ЮАР по регби обыграла Новую Зеландию в финале Кубка мира 28 октября (12:11) и в четвертый раз завоевала титул чемпиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби может сыграть тест-матч с чемпионами мира – ЮАР
Сборная ЮАР не примет участия в ноябрьских тестах и свой первый матч в качестве четырехкратного чемпиона мира проведет в июле 2024 года
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Действующий обладатель Кубка мира по регби сборная ЮАР может сыграть с командой Грузии в тест-матче летом 2024 года, сообщает портал TheSouthAfrican.com
Сборная Грузии пока дважды встречалась с ЮАР и оба раза проиграла: 19:46 – на ЧМ-2003, 9:40 – в тест-матче - 2021.
Сборная ЮАР не примет участия в ноябрьских тестах и свой первый матч в качестве четырехкратного чемпиона мира проведет в июле 2024 года.
Первым соперником "Боке" станет сборная Ирландии – единственная команда, победившая "Боке" на Кубке мира 2023 во Франции. Южноафриканцы планируют провести против ирландцев два матча.
Помимо матча с ирландцами, Южноафриканский союз регби также рассматривает возможность встречи с командой второго уровня в июле 2024 года.
"Южноафриканский союз регби также может сыграть против команд второго уровня, например, Грузии, на июльских тестах", – пишет сайт.
Сборная ЮАР по регби обыграла Новую Зеландию в финале Кубка мира 28 октября (12:11) и в четвертый раз завоевала титул чемпиона.