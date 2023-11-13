https://sputnik-georgia.ru/20231113/umyshlennoe-ubiystvo-v-odnom-iz-sel-na-vostoke-gruzii--prokuratura-predyavila-obvinenie-284187468.html
Умышленное убийство в одном из сел на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение
Умышленное убийство в одном из сел на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение
По версии следствия, обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил оппонента холодным оружием 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T20:02+0400
2023-11-13T20:02+0400
2023-11-13T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Сагареджийского района Кахети в умышленном убийстве, сообщила пресс-служба ведомства. Следствие, проведенное МВД, установило, что 11 ноября в селе Кешало Сагареджийского района во время спора, разгоревшегося из-за долга, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ранений ножом в разные части тела. В результате полученных ранений потерпевший скончался до того, как его доставили в больницу. Прокуратура обратится в Телавский районный суд в установленный законом срок с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения. По информации СМИ, убийство произошло на свадьбе. На месте преступления находилось еще несколько человек, которые избивали потерпевшего, стали свидетелями убийства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, кахети, телавский районный суд, убийство
грузия, новости, происшествия, кахети, телавский районный суд, убийство
Умышленное убийство в одном из сел на востоке Грузии – прокуратура предъявила обвинение
По версии следствия, обвиняемый во время спора, возникшего из-за финансовых разногласий, смертельно ранил оппонента холодным оружием
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Сагареджийского района Кахети в умышленном убийстве, сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие, проведенное МВД, установило, что 11 ноября в селе Кешало Сагареджийского района во время спора, разгоревшегося из-за долга, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ранений ножом в разные части тела. В результате полученных ранений потерпевший скончался до того, как его доставили в больницу.
"В тот же день правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от десяти до 15 лет", – говорится в заявлении.
Прокуратура обратится в Телавский районный суд в установленный законом срок с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения.
По информации СМИ, убийство произошло на свадьбе. На месте преступления находилось еще несколько человек, которые избивали потерпевшего, стали свидетелями убийства.