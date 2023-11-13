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В Грузии вводится пошлина на импорт сахара
В Грузии вводится пошлина на импорт сахара
Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T23:19+0400
2023-11-13T23:19+0400
2023-11-13T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 20 ноября 2023 года, сообщает Медиаплатформа BMG со ссылкой на постановление правительства. Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари (0,15 доллара) за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну. Исключением являются случаи использования преференциального сертификата происхождения EUR.1, выданного на сахар, или налоговых льгот на основании декларации о происхождении. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Кроме того, постановление не распространяется на сахар, транспортировка которого началась морским путем до опубликования постановления. Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, правительство грузии
В Грузии вводится пошлина на импорт сахара
23:19 13.11.2023 (обновлено: 23:37 13.11.2023)
Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 20 ноября 2023 года, сообщает Медиаплатформа BMG со ссылкой на постановление правительства.
Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари (0,15 доллара) за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну.
Исключением являются случаи использования преференциального сертификата происхождения EUR.1, выданного на сахар, или налоговых льгот на основании декларации о происхождении.
Кроме того, постановление не распространяется на сахар, транспортировка которого началась морским путем до опубликования постановления.
Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года.