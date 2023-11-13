https://sputnik-georgia.ru/20231113/v-gruzii-vvoditsya-poshlina-na-import-sakhara-284190645.html

В Грузии вводится пошлина на импорт сахара

В Грузии вводится пошлина на импорт сахара

Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T23:19+0400

2023-11-13T23:19+0400

2023-11-13T23:37+0400

грузия

новости

экономика

правительство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23520/03/235200357_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_4b85b01732863071343f1cfc850f2543.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 20 ноября 2023 года, сообщает Медиаплатформа BMG со ссылкой на постановление правительства. Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари (0,15 доллара) за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну. Исключением являются случаи использования преференциального сертификата происхождения EUR.1, выданного на сахар, или налоговых льгот на основании декларации о происхождении. Грузия увеличивает пошлину на импорт муки >>Кроме того, постановление не распространяется на сахар, транспортировка которого началась морским путем до опубликования постановления. Постановление вступит в силу 20 ноября и будет действовать до 1 июля 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, правительство грузии