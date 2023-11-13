https://sputnik-georgia.ru/20231113/v-parlamente-gruzii-zhdut-ministra-yustitsii-284188875.html

В парламенте Грузии ждут министра юстиции

В парламенте Грузии ждут министра юстиции

В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О телерадиовещании Грузии" 13.11.2023, Sputnik Грузия

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шалва папуашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают министра юстиции Рати Брегадзе в рамках "министерского часа" 17 ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании парламентского бюро. На заседании Бюро были обсуждены новые законодательные инициативы, определены обязательные и ведущие комитеты. В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О вещании Грузии". Президент Грузии подписала поправки в закон "О вещании": новшества для СМИ по-европейски >>Кроме того, парламент рассмотрит доработанный вариант госбюджета на 2024 год. Правительство Грузии завершило работу над доработанной версией проекта государственного бюджета на будущий год и представило его парламенту. После того как депутаты обсудят доработанную версию и внесут свои предложения, правительство представит окончательный вариант государственного бюджета на 2024 год в декабре. Законодательный орган должен принять госбюджет до 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, рати брегадзе, шалва папуашвили, парламент грузии