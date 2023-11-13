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В парламенте Грузии ждут министра юстиции
В парламенте Грузии ждут министра юстиции
В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О телерадиовещании Грузии" 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T21:31+0400
2023-11-13T21:31+0400
2023-11-13T21:44+0400
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рати брегадзе
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают министра юстиции Рати Брегадзе в рамках "министерского часа" 17 ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании парламентского бюро. На заседании Бюро были обсуждены новые законодательные инициативы, определены обязательные и ведущие комитеты. В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О вещании Грузии". Президент Грузии подписала поправки в закон "О вещании": новшества для СМИ по-европейски >>Кроме того, парламент рассмотрит доработанный вариант госбюджета на 2024 год. Правительство Грузии завершило работу над доработанной версией проекта государственного бюджета на будущий год и представило его парламенту. После того как депутаты обсудят доработанную версию и внесут свои предложения, правительство представит окончательный вариант государственного бюджета на 2024 год в декабре. Законодательный орган должен принять госбюджет до 1 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, рати брегадзе, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, политика, новости, рати брегадзе, шалва папуашвили, парламент грузии
В парламенте Грузии ждут министра юстиции
21:31 13.11.2023 (обновлено: 21:44 13.11.2023)
В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О телерадиовещании Грузии"
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Депутаты парламента Грузии заслушают министра юстиции Рати Брегадзе в рамках "министерского часа" 17 ноября, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании парламентского бюро.
На заседании Бюро были обсуждены новые законодательные инициативы, определены обязательные и ведущие комитеты.
В течение текущей сессионной недели в ускоренном порядке депутаты рассмотрят поправки к закону "О вещании Грузии".
Кроме того, парламент рассмотрит доработанный вариант госбюджета на 2024 год.
Правительство Грузии завершило работу над доработанной версией проекта государственного бюджета на будущий год и представило его парламенту. После того как депутаты обсудят доработанную версию и внесут свои предложения, правительство представит окончательный вариант государственного бюджета на 2024 год в декабре.
Законодательный орган должен принять госбюджет до 1 января 2024 года.