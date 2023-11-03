https://sputnik-georgia.ru/20231103/prezident-gruzii-podpisala-popravki-v-zakon-o-veschanii-novshestva-dlya-smi-po-evropeyski-283969927.html

Президент Грузии подписала поправки в закон "О вещании": новшества для СМИ по-европейски

Президент Грузии подписала поправки в закон "О вещании": новшества для СМИ по-европейски

Программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического... 03.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-03T20:54+0400

2023-11-03T20:54+0400

2023-11-03T20:54+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

сми

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала проект поправок в закон "О вещании", вызвавший множество споров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией, сообщает администрация президента. Поправки в закон "О вещании", регулирующие контроль за использованием языка ненависти в СМИ, парламент Грузии разработал и принял в соответствии с рекомендациями ЕС 19 октября.Поправки предполагают не только рассмотрение жалобы в самих СМИ, но и подачу апелляции. Окончательное решение будет за Национальной комиссией по коммуникациям, которая будет правомочна рассмотреть вопрос санкций для СМИ в зависимости от тяжести нарушения.Закон "О вещании" соответствует директиве Евросоюза – посол ЕС в Грузии >>Как заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, сам текст законопроекта был отправлен в соответствующие органы ЕС и представлен для принятия с их одобрения.Представители оппозиции опасаются, что власти могут использовать Национальную коммиссию по коммуникациям как рычаг для закрытия неугодных СМИ.Посол Грузии в ЕС Павел Герчинский на фоне обвинений оппозиции в том, что "Грузинская мечта" подстроила закон под себя, подтвердил, что поправки полностью соответствуют требованиям ЕС.Посол ЕС в Грузии подтвердил позицию власти – лидер правящей партии про закон "О вещании">>По его словам, ЕС работал с Грузией, чтобы приблизить грузинское законодательство к существующей Евродирективе, и этот законопроект соответствует стандартам этой директивы по аудиовизуальным сервиса.При этом посол ЕС заверил, что ЕС будет работать вместе с национальным регулятором, чтобы убедиться, что этот орган полностью независим и играет важную рольЧто подразумевает проект Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона, запрещается распространение программы или рекламы, содержащих подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Новые правила для СМИ: Что в итоге утвердил парламент >>Согласно утвержденным парламентом правилам, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения, который будет рассматривать жалобы на нарушение СМИ запретов. Обжаловать решение СМИ по использованию языка ненависти можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После вопрос можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям, и комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций для СМИ в зависимости от тяжести нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сми