https://sputnik-georgia.ru/20231113/vlasti-gruzii-ne-snizyat-prokhodnoy-barer-na-vyborakh-v-ugodu-oppozitsii---kaladze-284182829.html

Власти Грузии не снизят проходной барьер на выборах в угоду оппозиции – Каладзе

Власти Грузии не снизят проходной барьер на выборах в угоду оппозиции – Каладзе

Парламентские выборы в Грузии состоятся осенью 2024 года 13.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

политика

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Власти Грузии не собираются пересматривать проходной барьер на парламентских выборах 2024 года, а если оппозиция не может преодолеть 5% порог, то у них не должно быть претензии называться политиками, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Оппозиция заявляет, что большинство партий не смогут преодолеть 5% проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. По мнению мэра столицы Кахи Каладзе, оговорка Еврокомиссии о том, что парламентские выборы 2024 года пройдут в демократической среде, безусловно, будет выполнена. По его словам, с 2012 года, когда к власти пришла "Грузинская мечта", выборы проходят в демократической обстановке. Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии – Папуашвили>>Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Согласно проведенным опросам, преодолеть проходной 5% барьер и попасть в парламент сегодня могут две партии: "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение