https://sputnik-georgia.ru/20231113/vybory-dolzhny-ustanovit-pravilnye-politicheskie-prioritety-v-gruzii---papuashvili-284175543.html
Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии - Папуашвили
Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии - Папуашвили
Выборы помогают определить, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого, отметил глава парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T13:28+0400
2023-11-13T13:28+0400
2023-11-13T13:32+0400
грузия
политика
новости
парламентские выборы в грузии 2024
шалва папуашвили
бдипч/обсе
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский народ заинтересован, чтобы в результате парламентских выборов 2024 года, были установлены правильные политические приоритеты, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы. Как отметил глава парламента, не только европейское развитие, но и путь развития страны всегда проходит через выборы. Выборы - это день и момент, когда определяются политические приоритеты, в том числе, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого и желает радикализма и экстремизма.По словам главы грузинского законодательного органа, оппозиции следует отказаться от этого и перейти к предметной дискуссии.В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Провести выборы на самом высоком уровне в интересах властей – глава МИД Грузии>>Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , шалва папуашвили, бдипч/обсе
грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , шалва папуашвили, бдипч/обсе
Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии - Папуашвили
13:28 13.11.2023 (обновлено: 13:32 13.11.2023)
Выборы помогают определить, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский народ заинтересован, чтобы в результате парламентских выборов 2024 года, были установлены правильные политические приоритеты, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы.
"В интересах нашего грузинского народа, чтобы выборы 2024 года были такими, которые установят правильные политические приоритеты на следующие четыре года и не позволят никому пытаться сформировать радикальную повестку дня, как они пытались в 2020 году, когда почти год страну расшатывали фальшью, ложью, манипуляцией и бойкотировали парламент, отказали своим избирателям представлять их мандат в парламенте", – заявил Папуашвили.
Как отметил глава парламента, не только европейское развитие, но и путь развития страны всегда проходит через выборы. Выборы - это день и момент, когда определяются политические приоритеты, в том числе, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого и желает радикализма и экстремизма.
"В том числе, главная задача наших европейских коллег - работать с оппозицией, чтобы она созрела для выборов 2024 года. Для того, чтобы, с одной стороны, предвыборная среда основывалась на предметной дискуссии, а не на том, к чему мы привыкли от оппозиции, когда у них есть один или два популистских вопроса, и для того, чтобы работать над эмоциями, они сеют как можно больше вражды", - отметил он.
По словам главы грузинского законодательного органа, оппозиции следует отказаться от этого и перейти к предметной дискуссии.
"Если человек понаблюдает за парламентской деятельностью, он увидит, что как только дело доходит до предметного обсуждения, оппозиция либо убегает из зала, либо проявляет слабость в дискуссии. Достаточно посмотреть на "часы министров", они ограничиваются тем, что задают вопросы и позируют перед камерами, они даже не ждут ответов, потому что не готовы к предметному обсуждению“, – отметил он.
В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.
Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.