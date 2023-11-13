https://sputnik-georgia.ru/20231113/vybory-dolzhny-ustanovit-pravilnye-politicheskie-prioritety-v-gruzii---papuashvili-284175543.html

Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии - Папуашвили

Выборы должны установить правильные политические приоритеты в Грузии - Папуашвили

Выборы помогают определить, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого, отметил глава парламента 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T13:28+0400

2023-11-13T13:28+0400

2023-11-13T13:32+0400

грузия

политика

новости

парламентские выборы в грузии 2024

шалва папуашвили

бдипч/обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266306471_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_b516c900e6c8f1dcd3b4780e293d4e46.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Грузинский народ заинтересован, чтобы в результате парламентских выборов 2024 года, были установлены правильные политические приоритеты, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы. Как отметил глава парламента, не только европейское развитие, но и путь развития страны всегда проходит через выборы. Выборы - это день и момент, когда определяются политические приоритеты, в том числе, кто готов к демократической дискуссии, а кто не созрел для этого и желает радикализма и экстремизма.По словам главы грузинского законодательного органа, оппозиции следует отказаться от этого и перейти к предметной дискуссии.В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Провести выборы на самом высоком уровне в интересах властей – глава МИД Грузии>>Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024 , шалва папуашвили, бдипч/обсе