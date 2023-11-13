https://sputnik-georgia.ru/20231113/vse-po-evropeyskim-standartam---na-zapade-gruzii-otkrylas-novaya-tyurma-284187865.html
Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма
Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма
Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T20:26+0400
2023-11-13T20:26+0400
2023-11-13T20:38+0400
грузия
новости
общество
рати брегадзе
министерство юстиции грузии
специальная пенитенциарная служба
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Новое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 700 человек и отвечающее европейским стандартам, открылось в поселке Лайтури Озургетского района (регион Гурия), сообщает пресс-служба Минюста Грузии. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних. Министр отметил, что с 2012 года в пенитенциарной сфере Грузии было проведено множество реформ, благодаря которым практика пыток и бесчеловечного обращения в пенитенциарных учреждениях эпохи "Национального движения" была искоренена раз и навсегда. "Согласно Конституции, люди, находящиеся в местах ограничения свободы и за их пределами, должны быть равными перед правосудием. Эта ценность не всегда воспринималась должным образом, и мы помним достаточно тяжелые и трагические страницы недавней истории о том, что было в пенитенциарных учреждениях", – заявил глава Минюста Рати Брегадзе. До открытия пенитенциарного учреждения в Лайтури в Грузии было 13 тюрем. По данным на 1 июля, они были заполнены на 83,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, специальная пенитенциарная служба, тюрьма
грузия, новости, общество, рати брегадзе, министерство юстиции грузии, специальная пенитенциарная служба, тюрьма
Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма
20:26 13.11.2023 (обновлено: 20:38 13.11.2023)
Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Новое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 700 человек и отвечающее европейским стандартам, открылось в поселке Лайтури Озургетского района (регион Гурия), сообщает пресс-служба Минюста Грузии.
Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 сентября 2023 года, составило 9 750 человек, из которых 327 женщин. Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних.
По словам министра юстиции Рати Брегадзе, который присутствовал на открытии тюрьмы, Грузия – европейское, демократическое, правовое государство, которое признает и защищает общепризнанные права человека как неотъемлемые и высшие человеческие ценности.
Министр отметил, что с 2012 года в пенитенциарной сфере Грузии было проведено множество реформ, благодаря которым практика пыток и бесчеловечного обращения в пенитенциарных учреждениях эпохи "Национального движения" была искоренена раз и навсегда.
"Согласно Конституции, люди, находящиеся в местах ограничения свободы и за их пределами, должны быть равными перед правосудием. Эта ценность не всегда воспринималась должным образом, и мы помним достаточно тяжелые и трагические страницы недавней истории о том, что было в пенитенциарных учреждениях", – заявил глава Минюста Рати Брегадзе.
До открытия пенитенциарного учреждения в Лайтури в Грузии было 13 тюрем. По данным на 1 июля, они были заполнены на 83,5%.