https://sputnik-georgia.ru/20231112/provesti-vybory-na-samom-vysokom-urovne-v-interesakh-vlastey---glava-mid-gruzii-284162157.html

Провести выборы на самом высоком уровне в интересах властей – глава МИД Грузии

Провести выборы на самом высоком уровне в интересах властей – глава МИД Грузии

В интересах властей принять во внимание рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, Венецианской комиссии и других международных организаций, заявил министр 12.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-12T20:51+0400

2023-11-12T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в том, чтобы провести парламентские выборы 2024 года на высоком уровне, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили. Среди девяти шагов, озвученных Еврокомиссией, для продвижения Грузии на пути в ЕС – обеспечение свободного, справедливого и конкурентного избирательного процесса, особенно в 2024 году, и полное выполнение рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Также среди рекомендаций – завершение избирательных реформы и заблаговременное обеспечение адекватной явки избирателей на выборы. По словам главы МИД, в интересах властей принять во внимание рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, Венецианской комиссии и других международных организаций."Мы очень тесно сотрудничаем с ними, и это является для нас руководством к проведению более качественных выборов. В системе электронного голосования произошел огромный прорыв, достигнуто много ощутимых результатов, появились инновации, и я уверен, что выборы следующего года будут образцовыми и будут оценены соответствующим образом", – сказал Дарчиашвили. Страны ЕС поддерживают получение Грузией статуса кандидата – премьер-министр >>В 2024 году в Грузии пройдут парламентские выборы. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе – выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. Партия, получившая большинство, сможет представить премьер-министра, который сформирует правительство. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Грузия добилась положительной рекомендации ЕК по статусу, сохраняя самоуважение – депутат >>Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением, и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято в декабре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, бдипч/обсе, венецианская комиссия, мид грузии, грузия - евросоюз