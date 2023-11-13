https://sputnik-georgia.ru/20231113/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2023-pik-aktivnosti-yarkogo-meteornogo-potoka-284189020.html

Звездопад Леониды в ноябре 2023: пик активности яркого метеорного потока

Звездопад Леониды в ноябре 2023: пик активности яркого метеорного потока

Один из самых ярких звездопадов, метеорный поток Леониды, жители Земли могут наблюдать по 30 ноября 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T21:53+0400

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Когда наступит пик активности метеорного потока Леониды, самого яркого звездопада осени, читайте в Sputnik Грузия. Когда пик активности звездопада Леониды? Яркий звездопад Леониды, который ежегодно можно наблюдать с 6 ноября, достигнет пика активности в 2023-м в ночь с 17 на 18 ноября – осенний метеорный поток подарит землянам до 15 метеоров в час. Яркие и быстрые метеоры звездопада Леониды, скорость которых достигает 71 км/сек, лучше всего наблюдать после полуночи и до восхода Солнца над восточным горизонтом, когда созвездие Лев высоко поднимается над горизонтом. "Падающие звезды" можно успешно наблюдать при максимально безоблачном небе и отсутствии подсветки. Метеорный поток Леониды в безоблачную погоду будет хорошо виден из любой точки Земли, хотя жители Северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище. Условия наблюдения метеоров Леониды в 2023 году благоприятные. Специалисты, чтобы насладиться звездопадом Леониды, а также загадать на "падающую звезду" заветное желание, рекомендуют подняться на возвышенность, подальше от освещения, и смотреть вверх, пока к темноте глаза не привыкнут. Интенсивность яркого ноябрьского метеорного потока постоянно меняется. Правда, временами Леониды "зажигают" в небе настоящие звездные бури. Самый масштабный звездопад XX века относится к метеорному потоку Леониды – в ноябре 1966 года в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров в час. Следующий метеоритный дождь аналогичной мощности ожидается в 2099-м. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231027/leonidy-2023-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-osenniy-zvezdopad-283740302.html

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