https://sputnik-georgia.ru/20231113/zvezdopad-leonidy-v-noyabre-2023-pik-aktivnosti-yarkogo-meteornogo-potoka-284189020.html
Звездопад Леониды в ноябре 2023: пик активности яркого метеорного потока
Звездопад Леониды в ноябре 2023: пик активности яркого метеорного потока
Один из самых ярких звездопадов, метеорный поток Леониды, жители Земли могут наблюдать по 30 ноября 13.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-13T21:53+0400
2023-11-13T21:53+0400
2023-11-13T21:53+0400
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Когда наступит пик активности метеорного потока Леониды, самого яркого звездопада осени, читайте в Sputnik Грузия. Когда пик активности звездопада Леониды? Яркий звездопад Леониды, который ежегодно можно наблюдать с 6 ноября, достигнет пика активности в 2023-м в ночь с 17 на 18 ноября – осенний метеорный поток подарит землянам до 15 метеоров в час. Яркие и быстрые метеоры звездопада Леониды, скорость которых достигает 71 км/сек, лучше всего наблюдать после полуночи и до восхода Солнца над восточным горизонтом, когда созвездие Лев высоко поднимается над горизонтом. "Падающие звезды" можно успешно наблюдать при максимально безоблачном небе и отсутствии подсветки. Метеорный поток Леониды в безоблачную погоду будет хорошо виден из любой точки Земли, хотя жители Северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище. Условия наблюдения метеоров Леониды в 2023 году благоприятные. Специалисты, чтобы насладиться звездопадом Леониды, а также загадать на "падающую звезду" заветное желание, рекомендуют подняться на возвышенность, подальше от освещения, и смотреть вверх, пока к темноте глаза не привыкнут. Интенсивность яркого ноябрьского метеорного потока постоянно меняется. Правда, временами Леониды "зажигают" в небе настоящие звездные бури. Самый масштабный звездопад XX века относится к метеорному потоку Леониды – в ноябре 1966 года в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров в час. Следующий метеоритный дождь аналогичной мощности ожидается в 2099-м. Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://sputnik-georgia.ru/20231027/leonidy-2023-kogda-nablyudat-samyy-yarkiy-osenniy-zvezdopad-283740302.html
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справки , наука, метеорит
справки , наука, метеорит
Звездопад Леониды в ноябре 2023: пик активности яркого метеорного потока
Один из самых ярких звездопадов, метеорный поток Леониды, жители Земли могут наблюдать по 30 ноября
Когда наступит пик активности метеорного потока Леониды, самого яркого звездопада осени, читайте в Sputnik Грузия.
Когда пик активности звездопада Леониды?
Яркий звездопад Леониды, который ежегодно можно наблюдать с 6 ноября, достигнет пика активности в 2023-м в ночь с 17 на 18 ноября – осенний метеорный поток подарит землянам до 15 метеоров в час.
Яркие и быстрые метеоры звездопада Леониды, скорость которых достигает 71 км/сек, лучше всего наблюдать после полуночи и до восхода Солнца над восточным горизонтом, когда созвездие Лев высоко поднимается над горизонтом.
"Падающие звезды" можно успешно наблюдать при максимально безоблачном небе и отсутствии подсветки.
Метеорный поток Леониды в безоблачную погоду будет хорошо виден из любой точки Земли, хотя жители Северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище. Условия наблюдения метеоров Леониды в 2023 году благоприятные.
Специалисты, чтобы насладиться звездопадом Леониды, а также загадать на "падающую звезду" заветное желание, рекомендуют подняться на возвышенность, подальше от освещения, и смотреть вверх, пока к темноте глаза не привыкнут.
Интенсивность яркого ноябрьского метеорного потока постоянно меняется. Правда, временами Леониды "зажигают" в небе настоящие звездные бури.
Самый масштабный звездопад XX века относится к метеорному потоку Леониды – в ноябре 1966 года в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров в час. Следующий метеоритный дождь аналогичной мощности ожидается в 2099-м.
Материал подготовлен на основе открытых источников.