https://sputnik-georgia.ru/20231114/bespretsedentnaya-podderzhka-gensek-gruzinskoy-mechty-dovolen-reytingom-partii--284212444.html

Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии

Беспрецедентная поддержка: генсек "Грузинской мечты" доволен рейтингом партии

"Грузинская мечта" с внушительным отрывом лидирует в рейтинге политических партий с поддержкой в 55% 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T17:37+0400

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каха каладзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не имела такой поддержки, как сегодня, с тех пор, как она пришла к власти в 2012 году, заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" с внушительным отрывом лидирует в рейтинге политических партий с поддержкой в 55%. На втором месте – оппозиционные "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" (20%). А третье место партия "Лело для Грузии" разделяет с коалицией "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа" с поддержкой в 4%. По его словам, жители страны хорошо видят радикальные политические партии, главной целью которых является вызвать дестабилизацию и беспорядки в стране. Радикальной оппозицией представители "Грузинской мечты" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса>>"Соответственно, единственной политической силой, которая может поддерживать мир, которая может способствовать экономическому развитию страны, является "Грузинская мечта", и исследования указывают на это", – отметил Каладзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия