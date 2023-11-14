https://sputnik-georgia.ru/20231114/oppozitsiya-v-tyazhelom-polozhenii--glava-gruzinskoy-mechty-otsenil-rezultaty-sotsoprosa-284207544.html

Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса

Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса

Для того, чтобы попасть в парламент, партии должны преодолеть 5-процентный проходной барьер 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T15:15+0400

2023-11-14T15:15+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Результаты социологического опроса, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", показали, что грузинская оппозиция находится в очень тяжелом положении, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий по итогам опроса телеканала "Имеди". На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идет "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Глава правящей партии отметил, что исследование было проведено до того, как Европейская комиссия выдала положительную рекомендацию Грузии для присвоения ей статуса страны-кандидата ЕС. Восьмое ноября стало черным днем для радикальной оппозиции, и все планы, связанные с вопросом статуса кандидата, пошли ко дну, добавил председатель правящей партии. Председатель парламента Грузии развеял мифы о статусе кандидата в ЕС>>Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету предоставить Грузии статус кандидата с оговоркой, что стране предстоит предпринять девять шагов. На основании заключения Еврокомиссии 14-15 декабря Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. Решение должны поддержать все 27 стран ЕС. Кобахидзе также напомнил о двойных стандартах оппозиции, которые теперь говорят о статусе далеко ни как о спасении для Грузии. Согласно опросу, проведенному по заказу "Имеди", третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки. Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса>>У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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