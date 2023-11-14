https://sputnik-georgia.ru/20231114/bolshinstvo-grazhdan-gruzii-podderzhivayut-gruzinskuyu-mechtu--rezultaty-sotsoprosa-284202420.html
Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса
Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса
Второе место разделили оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" 14.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-14T12:25+0400
2023-11-14T12:25+0400
2023-11-14T12:25+0400
грузия
политика
новости
георгий гахария
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
яго хвичия
опрос
опрос населения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249823757_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_6e01f8a3c4d2bbc239c8fc736f2bad2e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий, составленном по итогам опроса по заказу телеканала "Имеди". Опрос проводился в период с 30 сентября по 20 октября по всей Грузии. Всего было опрошено 2 024 человека. Погрешность опроса составляет +/-2,2%. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту". На втором месте "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Власти Грузии не снизят проходной барьер на выборах в угоду оппозиции – Каладзе>>Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249823757_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ad927723693008bc305ea74a0bbdcca6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, опрос, опрос населения
грузия, политика, новости, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, опрос, опрос населения
Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса
Второе место разделили оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели"
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий, составленном по итогам опроса по заказу телеканала "Имеди
".
Опрос проводился в период с 30 сентября по 20 октября по всей Грузии. Всего было опрошено 2 024 человека. Погрешность опроса составляет +/-2,2%.
На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту". На втором месте "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%.
Третье место разделяют коалиция "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки.
У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.