https://sputnik-georgia.ru/20231114/bolshinstvo-grazhdan-gruzii-podderzhivayut-gruzinskuyu-mechtu--rezultaty-sotsoprosa-284202420.html

Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса

Большинство граждан Грузии поддерживают "Грузинскую мечту" – результаты соцопроса

Второе место разделили оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с внушительных отрывом лидирует в рейтинге политических партий, составленном по итогам опроса по заказу телеканала "Имеди". Опрос проводился в период с 30 сентября по 20 октября по всей Грузии. Всего было опрошено 2 024 человека. Погрешность опроса составляет +/-2,2%. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?", 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту". На втором месте "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20%. Третье место разделяют коалиция "Гирчи – Больше свободы", "Дроа" и "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Власти Грузии не снизят проходной барьер на выборах в угоду оппозиции – Каладзе>>Согласно исследованию, по 3% поддержки у "Европейской Грузии" и у партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию". Далее следуют "Альянс патриотов Грузии" и Лейбористская партия" у которых по 2% поддержки. У партий "Граждане" и "Гирчи" (Яго Хвичия) – 1 %. У остальных партий – 5%. Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, яго хвичия, опрос, опрос населения