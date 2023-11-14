https://sputnik-georgia.ru/20231114/david-sergeenko-pokidaet-parlament-gruzii-284207773.html

Давид Сергеенко покидает парламент Грузии

Давид Сергеенко покидает парламент Грузии

Политик намерен отказаться от депутатских полномочий 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T15:35+0400

2023-11-14T15:35+0400

2023-11-14T15:35+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

давид сергеенко

грузинская мечта - демократическая грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/1b/249814567_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ef6ae50b214295de7070cf9e1aed4e86.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии 16 ноября рассмотрит вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий вице-спикера парламента, депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и экс-министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко. По информации Первого канала, заявление о сложении депутатского мандата в соответствующей комитет поступило от самого Сергеенко. Вопрос будет рассмотрен на заседании комитета в пятницу, после чего в тот же день вынесен на пленарное заседание и депутатские полномочия Сергеенко будут досрочно прекращены. В начале сентября парламент провалил проект постановления о лишении депутатских полномочий Сергеенко. Вопрос был поставлен, так как Сергеенко пропустил больше половины заседаний прошлой сессии парламента по неуважительной причине. За лишение мандата Сергеенко проголосовали всего два депутата, а против – 12. Таким образом, Сергеенко остался депутатом парламента Грузии. Слухи о Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа, в СМИ распространились еще в марте 2023 года. Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент десятого созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Экс-министра здравоохранения Грузии не отпустили из парламента>>Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов – комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, давид сергеенко, грузинская мечта - демократическая грузия