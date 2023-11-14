https://sputnik-georgia.ru/20231114/deputat-sravnil-prezidenta-gruzii-so-spichkoy-v-rukakh-rebenka-284200707.html

Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка

Депутат сравнил президента Грузии со спичкой в руках ребенка

Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине стало поводом для критики в ее адрес 14.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-14T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили превратилась в спичку в руках ребенка – за ней нужно круглосуточное наблюдение, чтобы она не навредила государству своими заявлениями, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу LCI, что если председатель КНР Си Цзиньпин когда-нибудь предстанет перед судом, то это будет историческим результатом и расставит по местам многие вопросы. Накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя заявление Зурабишвили о китайском лидере заявил, что это не первый случай, когда президент Грузии в нарушение Конституции и во вред государственным интересам осуществляет отдельные действия и дает собственную оценку по международным вопросам, которая не совпадает с позицией правительства, из-за чего она ставит в неловкое положение международный имидж Грузии.Как отметил премьер, непосредственно публичное грубое нарушение норм Конституции стало причиной инициирования правящей командой импичмента Зурабишвили.Заявление Зурабишвили о Си Цзиньпине неприемлемо – премьер>>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Импичмент президента Правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100. Основанием для начала процедуры импичмента стали неодобренные правительством зарубежные визиты Зурабишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил позицию истцов (депутатов от правящей партии) о том, что президент нарушила Конституцию страны. Президентский срок Зурабишвили истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, гурам мачарашвили, саломе зурабишвили , си цзиньпин, китай